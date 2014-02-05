تراکتورسازی و تیموریان جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم سایپا کرج و تراکتورسازی تبریز از سری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در تاریخ 21 دی ماه که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی صورت گرفت. کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی تبریز را به تذکر کتبی و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین دیدار دو تیم استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از سری رقابت‌های جام حذفی برگزار شد و از سوی آندرانیک تیموریان تخلفاتی مبنی بر رفتار خشن در حین بازی صورت گرفت. پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و حضور وی و میرشاد ماجدی، سرپرست تیم استقلال در این کمیته و ارائه توضیحات مبنی بر عدم تعمد در انجام این کار و ابراز پشیمانی از آن، تیموریان به تذکر کتبی و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.