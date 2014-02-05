17 تیم فوریتهای پزشکی در مناطق بحرانی مازندران خدمات می دهند/ ثبت 500 ماموریت

فرهاد مصدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز بارش برف کمیته بحران در دانشگاه تشکیل و نیازمندیهای بیمارستهای مناطق برفگیر احصاء شد همچنین نسبت به افزایش گازوییل ذخیره بیمارستانها و تامین ژنراتور بیمارستان تنکابن اقدام شد و داروی مورد نیاز، آذوقه غذایی بیمارستانها تامین شده است.

وی از تامین داروهای بیماران هموفیلی و بیماران خاص خبر داد و گفت: همچنین آمادگی لازم برای انتقال بیماران به بیمارستانهای دیگر وجود دارد و به فوریتهای منطقه نیز خودروهای کمک دار داده شد و پنج دستگاه آمبولانس نیز آماده امدادرسانی وجود دارد.

وی با اشاره به آماده باش پنج دستگاه آمبولانس اورژانس 115با نیرو جهت اعزام به مناطق بحران زده گفت: همچنین بالگرد اورژانس 115 مازندران برای اعزام وحمل نیرو ودارو وتجهیزات به مناطق بحران زده دروضعیت آماده باشاست.

مصدری گفت: در 48 ساعت گذشته 500 ماموریت توسط اورژانس 115 ثبت شد و در این ماموریتها151 نفر درمحل حادثه درمان شده ونیازی به اعزام نداشتند و 273بیمار ومصدوم به مراکز درمانی اعزام شدند.