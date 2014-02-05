به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ده ها واحد بزرگ تولیدی، خدماتی، واحد های صنعتی ریسندگی ، بافت و طراحی و فروشگاههای بزرگ و دیگر دست اندرکاران صنعت پوشاک حضور دارند.



شرکت کنندگان جدیدترین تولیدات ، طرح ها و مدل های متنوع و مختلف لباس، ایرانی اسلامی و همچنین تجهیزات و صنایع وابسته به این حوزه را در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.



در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، علاوه بر صنعتگران ، فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی، بنکداران و نمایندگی برندهای خارجی ؛ رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه نیز حضور دارند.



در این نمایشگاه همچنین برترین برندهای پوشاک ملی شامل انواع برندهای پوشاک مردانه ، زندانه و بچگانه در قالب طرح ها و رنگ های گوناگون در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.



در نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران، تولیدات شرکتهای صاحب نام و برندهای معروف کشور در قسمت های مختلف بچه گانه ، زنانه و البسه مردانه به نمایش درآمده که فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی مصرف کنندگان داخلی با کیفیت و تنوع محصولات داخلی است.



تولیدکنندگان لباس و همچنین خانواده ها و علاقه مندان می توانند با حضور در این نمایشگاه با نوین ترین و جدیدترین طرح ها، مدل ها و برند های برتر لباس زیبای ایرانی آشنا شوند.



این نمایشگاه همچنین فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان، بازرگانان و سایر دست اندرکاران این صنعت قرار می دهد تا چهره شایسته ای از محصول ایرانی را به جامعه نشان دهند و توانمندی های صنعتگران داخل در معرض قضاوت ، قرار گیرد.



ارتقای سطح تولید داخلی کشور ، تقویت ارتباط بین تولیدکنندگان و شبکه توزیع ، علمی کردن طرح تولید لباس داخلی ، کمک به توسعه اشتغال ، افزایش صادرات و افزایش راندمان تولید پوشاک ایرانی ، مهمترین اهداف برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران است.



در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران ، همایشی با موضوع برند سازی در حوزه پوشاک ، برگزار خواهد شد.

در این همایش ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی این حوزه ، تجارب نخبگان موفق برندهای با سابقه نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. برگزاری مسابقه بزرگ طراحی پوشاک ایرانی هم از برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران است.



این برنامه در طول چهار روز برپایی نمایشگاه با حضور استادان برتر این حوزه و با نظارت انجمن طراحان ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و در رشته های لباس های بچه گانه، زنانه ، مردانه و نوجوان و نیز طراحی پارچه برگزار می شود.



هدف از برگزاری این مسابقه، آشنایی طراحان با نیازهای واحد های تولیدی و معرفی این بخش مهم از صنعت پوشاک است. این نمایشگاه به همت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و همکاری دستگاههای مروبط از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ، برگزار شده است.



نخستین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران از امروز تا 19 بهمن هر روز از ساعت 9تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.