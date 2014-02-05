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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رایزنی وزارت نفت با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز جهت حل مشکل استانهای شمالی

رایزنی وزارت نفت با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز جهت حل مشکل استانهای شمالی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی با وزارتخانه های نفت و نیرو برای حل مشکل شهرستان های شمالی، گفت: وزارت نفت اعلام کرد برای حل این مشکل در حال رایزنی با مقامات کشور ترکمنستان برای واردات گاز هستیم.

موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: از طرف کمیسیون انرژی مامور شده ام با وزارت نفت و نیرو برای حل مشکل قطعی گاز و برق شهرهای شمالی رایزنی کنم.

نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از وزارت نفت و نیرو خواسته ایم تا مشکلات قطعی برق و گاز در مناطق شمالی را هر چه سریعتر برطرف کنند.

عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: وزارتخانه های نفت و نیرو اعلام کرده اند که تمام توان را برای حل این مشکلات گذاشته اند و تمهیدات لازم برای حل این مشکل اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در راستای حل این مشکلات محدودیت هایی برای گاز صنایع ایجاد کرده تا بتواند گاز بیشتری به مردم شمالی اختصاص دهد علاوه بر این به دلیل بالا بودن مصرف گاز خانگی از طریق رسانه ملی سعی در تبلیغات برای کاهش مصرف دارد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این وزارت نفت از رایزنی با کشور ترکمنستان برای افزایش واردات گاز خبر داد.

کد مطلب 2229741

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