رایزنی وزارت نفت با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز جهت حل مشکل استانهای شمالی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی با وزارتخانه های نفت و نیرو برای حل مشکل شهرستان های شمالی، گفت: وزارت نفت اعلام کرد برای حل این مشکل در حال رایزنی با مقامات کشور ترکمنستان برای واردات گاز هستیم.