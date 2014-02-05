نوسازی بافت های فرسوده یک مسئله اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر،شورای معاونین اجتماعی مناطق شهرداری تهران با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان نوسازی، معاونین فرهنگی اجتماعی مناطق 22 گانه و مدیران دفاتر خدمات نوسازی برگزار شد.

سید محمدهادی ایازی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت در محلات، تصریح کرد: انتخاب مدیران محلات کار خوبی است که صورت گرفته شده و ضروری است مدیران محلات از میان افراد باانگیزه، معتمد و مورد وثوق در محله انتخاب شوند و این مهم با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران هم اندیشی محلات، ایجاد نظرسنجی در محلات، انجام کارهای مطالعاتی معطوف به محلات، نیم رخ محله و .... از جمله مباحث مهمی ذکر کرد که در سطح محلات در حال پیگیری و انجام است و یادآور شد: خروجی مثبت اقدامات صورت گرفته در این زمینه در محلات بسیار زیاد است اما همچنان با انتظارات ما فاصله دارد و ضروری است اهتمام بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

سید محمدهادی ایازی ضمن تشکر از علیرضا جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و علیرضا نبید، معاون اجتماعی و نوسازی مردمی این سازمان، عنوان کرد: الحق و الانصاف فعالیت های خوبی در این مدت در سازمان نوسازی شهر تهران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی بافت های فرسوده بیش از اینکه معطوف به اقدامات شهرسازی و معماری باشد، یک مسئله اجتماعی است و سازمان نوسازی شهر تهران آمادگی لازم برای پرداختن به موضوعات نوسازی با رویکرد اجتماعی را ایجاد کرده است.

ایازی تصریح کرد: شناسایی مشکلات اجتماعی موجود در محلات و رفع آنها مقدمه توفیق در جلب مشارکت شهروندان است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات مداوم و مستمر با محور موضوعات اجتماعی در سطح مناطق، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری دفاتر خدمات نوسازی و معاونت های فرهنگی و اجتماعی مناطق شاهد تحول اساسی در نوسازی بافت های فرسوده تهران باشیم.

علیرضا جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه ضمن تبریک یوم ا... دهه فجر، ناهنجاری های اجتماعی در بافت های فرسوده را بسیار خطرناک دانست و گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا سطح آسیب ها و مخاطرات ناشی از معضلات اجتماعی را در بافت های فرسوده کاهش دهیم.

جعفری با اعلام این که شهرداری تهران نسبت به سایر کلانشهرهای کشور رتبه اول را در نوسازی بافت های فرسوده دارد، اظهار داشت: سازمان نوسازی شهر تهران امروز مفتخر است که نوسازی بافت را با رویکرد مدیریت اجتماعی دنبال می کند.

وی در این باره توضیح داد: بالغ بر 250 هزار پلاک فرسوده در سطح شهر تهران وجود دارد و اگر قرار باشد با روش مداخله مستقیم اقدام به نوسازی کرد هرگز نمی توان در این زمینه موفق شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی، فرهنگ سازی جهت نوسازی مردمی، آموزش های شهروندی، توانمند سازی، کارآفرینی و ... نقش معاونان فرهنگی اجتماعی مناطق را در ارتقاء مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده بسیار حائز اهمیت ذکر کرد.

جعفری تصریح کرد: بسترسازی اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده امری است که همواره مورد حمایت شهردار محترم تهران در مدیریت جهادی قرار گرفته و امید است که با همکاری معاونان فرهنگی اجتماعی مناطق بتوان گام مهمی در تحقق این امر برداشت.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی، قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز در این جلسه یادآور شد: بنا به تدابیر دکتر قالیباف، شهرداری تهران از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شد و به تبع آن شاهد اتفاقات بزرگی در شهرداری تهران بودیم.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران یادآور شد: شهردار محترم تهران در دیدار با رهبر معظم انقلاب از تفاوت در انظباط اجتماعی، قانونمندی، تغییر کالبدی و ... در 4 سال آینده خبر داد که بر این اساس نوسازی بافت های فرسوده تنها وظیفه یک نهاد نخواهد بود بلکه همه موظف هستند تا در انجام این مهم اهتمام ورزند.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی با بیان اینکه بافت فرسوده یک تهدید است و نوسازی آن یک فرصت، بر ضرورت تشکیل و توسعه شوراهای فرهنگی در سطح محلات تأکید کرد.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود یکی از عوامل مهم در احیاءهویت های محله ای را اهالی آن محله دانست و اظهار کرد: اهالی محله می بایست نسبت به هویت، تاریخچه و سابقه محله خود مطلع باشند، از این رو اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات، هویت سازی و ... درهر محل بسیار ضروری و حائز اهمیت است.