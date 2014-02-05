سه طرح کشاورزی درنکا به بهره برداری رسید

رئیس جهاد کشاورزی نکا درگفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی با شعار عدالت محوری در بهمن 57به پیروزی رسیدو امروز همه ما شاهد خدمات ارزنده صاحبان نظام وانقلاب در دوره کنونی هستیم.



سلیمی بیان داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر طرح پرورش مرغ گوشتی در روستای آلوکنده با 600میلیون تومان تسهیلات بانکی طرح توسعه و 200 میلیون تومان آورده مجری طرح به بهره برداری رسید همچنین 5000خانوار و32 روستا با افتتاح این طرح بهره مند خواهند شد .



وی همچنین افزود:طرح مرغداری گوشتی روستای طوسکلا نکا همزمان با طرح های کشاورزی شهرستان افتتاح شد.



سلیمی ادامه داد:این طرح با450میلیون تومان اعتبار در قالب 250میایون تومان تسهیلات بانکی طرح توسعه و200میلیون تومان از سهم آورد مجری طرح مورد بهره برداری قرار گرفت.



رئیس جهاد کشاورزی نکا با اشاره به بهرمندی روستاها از این مرغداری گوشتی اذعان داشت:با افتتاح مرغداری گوشتی در روستای طوسکلا 5000خانوار در37روستای شهرستان از این طرح بهرمند می شوند.



سلیمی با اشاره به افتتاح سورتینگ (درجه بندی وبسته بندی مرکبات)در روستای بایع کلا نکا تصریح کرد: این طرح با اعتبار بالغ بر500میلیون تومان که 280میلیون تومان از تسهیلات بانکی صندوق توسعه و220میلیون تومان مابقی توسط مجری طرح آورده شد.



وی ابراز کرد:با افتتاح این طرح 3300خانور از 30روستای بخش مرکزی شهرستان نکا ازمزیت های این سورتینگ بهره مند می شوند.



سلیمی خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغالزایی 20 نفر در شهرستان نکا فراهم شده است.