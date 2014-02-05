تیم سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به لیگ برتر شطرنج استان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات لیگ دسته یک گیلان، تیم شطرنج سازمان نظام مهندسی ساختمان در آخرین بازی موفق شد تیم شهرداری بندرانزلی را با نتیجه 3-1 شکست داده و با کسب 24 امتیاز قهرمان لیگ دسته یک استان شود و به همراه تیم ملوان بندرانزلی به لیگ برتر شطرنج صعود کند.

اعضا تیم شطرنج سازمان در لیگ دسته یک به مربیگری رحیم دلجو و سرپرستی مجتبی نصر شامل رحیم دلجو ،کاویان داداش زاده، احمد علی ابری و محمود رضایی سراوانی است.

تيم ها و نفرات برتر رقابت هاي کشتي گيله مردي رشت

تيم ها و نفرات برتر نخستین دوره رقابت هاي کشتي گيله مردي رشت گراميداشت دهه فجر در پيربازار رشت مشخص شدند.

در مجموع تيمي رقابت ها، تيم سنگر به مقام قهرماني رسيد، تيم هاي رشت و خمام مقام هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادي سنگين وزن محمدرضا عاشري، اميرعاشورزاده و عارف کريمي و در سبک وزن اسماعيل پژوهنده، مرتضي مشيري و حامد زرين مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.

4 گیلانی دراردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران

چهار گیلانی در مرحله جدید اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران حضور یافتند.



با اعلام فدراسیون فوتبال فرید بلوک باشی، شهریار مژده، علی علی گلی و مهران مرشدی زاده از گیلان از پانزدهم بهمن به مدت شش روز زیرنظر کادر فنی در تهران تمرین می کنند.