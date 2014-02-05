مدیری که رفتنش را به شوخی با سرنگونی شاه مقایسه کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید موسسه خانه کتاب صبح امروز چهارشنبه 16 بهمن با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

علی اوجبی معاون فرهنگی خانه کتاب در ابتدای این جلسه گفت: چند هفته پیش در معیت آیت الله معراجی به یکی از موسسات فرهنگی در تهران سری زدیم، هر اتاقی که می رفتیم سکوت و آرامش خاصی حکمفرما بود، بعد از آن که به خانه کتاب برگشتیم می دیدیم که هیاهو و سر و صدای زیادی بخش های مختلف این موسسه به گوش می رسید و من اگر بگویم خانه کتاب شبیه لانه زنبور است، اغراق نکرده ام.

وی ادامه داد: در دوران مدیریت آقای شجاعی (مدیر سابق خانه کتاب) کارهای شایسته زیادی انجام شده است و قطعاً ایشان در موفقیت هایشان همکاری همکاران شان در خانه کتاب را همراه داشته اند. در 8 سال گذشته که آقای پرویز به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود، وظایف خانه کتاب مضاعف شد. قبل از آن خانه کتاب یک موسسه اطلاع رسانی بود اما به مرور حجم کارها به قدری وسیع شد که خود من به ایشان می گفتم خانه کتاب در حد یک وزارتخانه شده است و معاونت فرهنگی ارشاد باید به آن ببالد.

معاون فرهنگی خانه کتاب ادامه داد: ما در کنار کارهای عادی و روزمره موسسه، در بخش نشر کار ورود اطلاعات کتاب ها را انجام می دادیم. همچنین در این دوره سایت شیخ آقابزرگ تهرانی را راه اندازی کردیم که یکی از مراجع اصلی رجوع فعالان این حوزه بود. همچنین بخش شابک یکی از بخش های فعال خانه کتاب در دوره آقای شجاعی بود. ما در این دوره کوشیدیم جایزه کتاب سال را به شکل بهتری برگزار کنیم که از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه مشخص کردن یک هیات علمی برای آن بود. ضمناً فرم های داور این جایزه چندین بار بازنویسی شد.

اوجبی با بیان بخش دیگری از فعالیت های خانه کتاب که به گفته او در دوره مدیر سابق تقویت شده است یادآور شد: برگزاری جشنواره کتاب فصل، جشنواره نقد کتاب و جشنواره کتاب خلیج فارس و همچنین ایجاد خبرگزاری کتاب به عنوان تنها سایت خبری تخصصی در حوزه کتاب در ایران از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت.

این مقام مسئول در خانه کتاب پاکی در امور مالی این موسسه را از ویژگی های آن توصیف کرد و گفت: گزارش های مالی خانه کتاب بسیار شفاف است و همواره هم ارایه شده است. خلوص و تعهد کاری از ویژگی های آقای شجاعی است و من بارها می دیدم که هر مشکلی که برای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به وجود می آمد و شاید اصلاً به خانه کتاب هم مربوط نمی شد، ایشان پیشگام بودند که آن را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه بیش از 700 استان برجسته در حوزه های مختلف و در جوایز مختلف حوزه کتاب با موسسه مذکور همکاری می کنند، این نکته را نشانه اعتماد اهل اقلم به خانه کتاب دانست.

در ادامه این برنامه علی شجاعی صائین مدیرعامل سابق خانه کتاب در سخنانی گفت: زمانی که بنا شد من از خانه کتاب به اداره کتاب بروم، از آقای صالحی خواهش کردم که من را از معارفه، معاف کنند و به حداقل ها در این خصوص اکتفا کنند ولی در مورد اینجا (خانه کتاب) به خاطر علاقه قلبی به همکاران، جرات نکردم که بخواهم این برنامه برگزار نشود.

وی سپس با بیان اینکه «روزی که بنا شد من در خانه کتاب حضور داشته باشم و به عنوان سرپرست از طرف هیات امنا منصوب شدم، هرگز تصور نمی کردم که این دوره اینقدر طول بکشد» به مزاح یادآور شد: به هر حال دهه فجر است و دوره شاه هم به پایان رسیده و امیدوارم طلیعه نور بدمد!

مدیر سابق اداره کتاب با بیان اینکه من همچنان خودم را عضو خانه کتاب می دانم گفت: اگر توفیقی باشد با تمام توان در خدمت اهداف خانه کتاب و مدیریت جدید آن خواهم بود.

شجاعی سپس گفت: در روزهای اول حضورم در خانه کتاب، من خیلی دغدغه نداشتم چرا که از همکارانی باتجربه و دارای دانش بالا برخوردار بود و خدا را گواه می گیریم که در این شش سال نگرانی نداشتم و هر روز با شوق و ذوق تمام در موسسه حضور می یافتم چون می دانستم همکاران خوبی دارم به ویژه در سال های حضور آقای پرویز که ما همراهی خوبی با معاونت فرهنگی داشتیم و گاهی اوقات که معاونت فرهنگی پول اضافه می آورد، آنقدر ما را امین می دانستند که آن را با ما می سپردند که در راه مفیدی در حوزه کتاب صرف شود.

وی اضافه کرد: من اصلی ترین وظیفه خودم را در خانه کتاب، این می دانستم که بستر لازم را برای انجام کارها فراهم کنم و قطعاً امروز خانه کتاب نسبت به شش سال گذشت موقعیت بهتر و بالاتری دارد. البته طبیعتاً مخالفانی هم هستند و نمی توان توقع داشت که همه افراد یکسان به موضوع نگاه کنند از جمله اینکه برخی دوستان گفتن که چگونه می شود منی که در خانه کتاب بوده ام، در دولت بعدی به عنوان مدیر اداره کتاب معرفی شوم.

مدیر سابق خانه کتاب با بیان این که طی سال های گذشته تلاش کرده ام خرد جمعی را در این موسسه به کار ببرم، گفت: ما همچنین کوشش کردیم از اندیشه ها و ایده هایی که در بیرون از موسسه بود استفاده کنیم که نمونه آن همراهی هیات علمی در جوایز حوزه کتاب بود. ما در بسیاری از کارهای دیگر هم تلاش کردیم مشاوران خوبی داشته باشیم البته د ر زمان ورود من خیلی از کارها دچار وقفه شده بود مثلاً بعضی نشریات کتاب ماه تعطیل شده بود، ما تلاش کردیم این نشریات انتشار خود را از سر بگیرند و می توانم به جرات بگویم در هیچ دوره ای این نظم را سراغ نداشتیم.

وی اضافه کرد: ما تلاش کردیم همه جانبه و فراگیر عمل کنیم، سردبیران کتاب ماه هرگز از یک جناح علمی نبودند و الحمدالله کارهای خوب زیادی انجام شد. کارنامه ما ثبت شده و دوستان می توانند قضاوت کنند.

وی با تقدیر از همکاران و مدیران و معاونان موسسه خانه کتاب، اعضای هیات علمی جوایز حوزه کتاب و سردبیران کتاب ماه گفت: من از همه دوستان به خاطر قصوراتی که مرتکب شدم عذرخواهی می کنم ولی می توانم این را بگویم که اگر قصوری بوده، از سر بدجنسی و بدذاتی نبوده است و لذا من غیر از آن که طلب حلالیت می کنم از شما می خواهم این قصورات را فراموش کنید و همه محبتتان را نثار آقای میرزائی (مدیر جدید خانه کتاب) بکنید.