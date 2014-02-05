روپوش مضجع حضرت اباعبدالله (ع) در اصفهان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایرانپور اظهار داشت: این روپوش که از پارچه مخمل جیر سبزرنگ تهیه شده و آیات قرآن کریم، القاب سیدالشهداء با استفاده از هنرهای ملیله دوزی، گلدوزی و سنگ دوزی بر روی آن نقش بسته است، به دست 14 بانوی هنرمند اصفهان به سرپرستی حاجیه خانم محزونیه و طی مدت 2 سال در کارگاه آفرین شهای هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان آماده شده است.

وی ابعاد این روپوش را 3 در 6 متر عنوان کرد و افزود: برای تهیه این روپوش 30 متر پارچه مخمل جیر، 30 متر آستری، 30 طلق اصل، 20 متر قیتون، 17 متر ریشه، 5هزار مثقال ملیله، 300 مثقال شمش طلا، 26 کیلو سنگ های قیمتی از 10 نوع همچون یاقوت و زمرد، 30 کیلو مروارید اصل و 20 بند مروارید، عقیق و یاقوت درشت به کار رفته است.

مسئول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به برخی از نقوش طراحی شده در این روپوش اظهار داشت: در میانه این روپوش ترنجی بزرگ که در میانه آن حدیث معروف «إنّ الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة» با هنر ملیله دوزی منقوش شده است.

مسوول کارگاه آفرینشهای هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان تصریح کرد:همچنین 5 سبد گل بزرگ مزین به نام های الله، محمد مصطفی، علی مرتضی (ع)، فاطمه الزهرا(س) و حسن مجتبی(ع) طراحی شده است.

ایرانپور با اشاره به طراحی 230 کتیبه در اطراف این روپوش اظهار داشت: در این کتیبه های ذکر های " لبیک یا حسین یا حسین مظلوم"، "لبیک یا حسین یا حسین غریب" ، " لبیک یا حسین یا حسین شهید" نگاشته شده است.

