تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای خدمات رسانی به مردم شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اردلان گفت: از تاریخ 12 بهمن به تدریج موج سرماي شديد مناطق غرب و شمال را در بر گرفته و اين وضعيت از روز 14 بهمن تشدید شده است. برف و كولاك بيش از 10 شهرستان و تعداد زيادي روستا به خصوص در استانهای مازندران و گیلان را در برگرفته و اين مناطق با كمبود و قطع آب، برق، گاز و تلفن مواجه هستند.

وی با بیان اینکه ارتفاع بارش برف در برخي مناطق بين 200- 150 سانتيمتر است، گفت: سقف برخي خانه ها به علت سنگيني برف تخريب شده و تعدادي نيز به علت كولاك آسيب ديده اند.

اردلان با بیان اینکه معاونتهای بهداشت دانشگاههای تحت تاثیر با همکاری EOC مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاهها و سایر دستگاهها بطور جدی در حال ارایه خدمت و رفع مشکلات هستند، گفت: طی 72 ساعت گذشته 15 مادر باردار پرخطر نيازمند كمك بودند كه اقدامات لازم براي آنها صورت گرفته است. البته قبل از فصل زمستان از تمام مادران باردار مناطق صعب العبور خواسته شده بود كه به مكان هاي دشتي نقل مكان نمايند.

سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا در تشریح وضعیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مناطق شمالی کشور افزود: از 15 بهمن به تدريج مراكز و خانه هاي بهداشت شهرستان هاي نور، نوشهر، چالوس بازگشايي شده است. ولی در شهرستانهاي عباس آباد، تنكابن و رامسر مشكل همچنان باقي است و ارائه خدمات درماني اورژانس به گروه هاي هدف نيازمند درمان توسط مراكز شبانه روزي، بيتوته و بيمارستانها ارائه مي شود.

وی با اشاره به انتقال 5 مادر باردار پرخطر در تنکابن و یک مادر پرخطر در رامسر به بیمارستان گفت: در حال حاضر وضعیت مادران باردار در شهرستان های نوشهر و رامسر مشکلی ندارد و در چالوس نیز یک نفر متخصص زنان تمام وقت در بیمارستان کلاردشت مقیم است

اردلان با اشاره به احتمال خطر آلودگی آب به دلیل شکستگی لوله های آب گفت: گروههای مدیریت بیماریها و بهداشت محیط توصیه های لازم را به مسئولین و جمعیت ارایه نموده و وضعیت را پایش می کند و کنترل کیفی آب به طور منظم انجام می شود.

وی، سرمازدگی و استرس روانی را از مشکلات جدی مردم مناطق شمالی کشور عنوان کرد و گفت: در این رابطه توصیه های عمومی ارایه شده است و گروه سلامت روان توصیه های لازم را به مسئولین و جمعیت را ارایه نموده و وضعیت را پایش می کند.

اردلان، تشکیل جلسات کمیته بهداشت کارگروه سلامت و حوادث غیرمترقبه و EOC دانشگاه ها و همچنین شهرستانهای آسیب دیده و هماهنگی با هلال احمر، استانداری و سایر دستگاه ها، بازدید میدانی و پایش وضعیت سلامتی و واحدهای ارایه خدمت ، برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی، اطلاع رسانی عمومی در خصوص توصیه های بهداشتی لازم در بحران فعلی، اطلاع رساني به تمام فرمانداران، بخشداران و دهياران جهت كمك به مادران باردار و ايجاد مكانهايي براي اسكان مادران باردار مناطق صعب العبور در شهرستان ها و فعال نگه داشتن مراكز بيتوته، شبانه روزي و تسهيلات زايماني و استقرار پزشك متخصص زنان تمام وقت در بيمارستان، هماهنگی با صداو سیما برای پخش هشدارهای بهداشتی، تماس تلفنی با مادران مراقبت ویژه و نظارت بر اقلام غذایی توزیع شده توسط هلال احمر را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده توسط معاونت های بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی شمال کشور برشمرد.