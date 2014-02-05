فعالیت 8هزار کارگر خدمات شهری در روزهای برفی در نواحی 123 گانه

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی عبداللهی با بیان اینکه بازدیدهای روزانه در این روزها در حال انجام است، تصریح کرد: طرح بازدید از ماشین آلات خدمات شهری در حال انجام است و از هر حیث آمادگی در تمامی مناطق 22گانه شهر تهران وجود دارد.

وی ادامه داد: بیش از 8هزار کارگر خدمات شهری در روزهای برفی در خیابان ها فعالیت دارند و بیش از 2200 ماشین سبک و سنگین و شن پاش در 123 ناحیه شهر تهران فعال هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه فعالیت شبانه روزی کارگران خدمات شهری به منظور تسهیل در امر آمد و شد معابر اصلی است، اظهار کرد: گزاشی از مسدود شدن خیابان اهای صلی شهر به دلیل برف نداشته ایم.

عبدالهی با بیان اینکه در این روزها شهروندان از آوردن خودروی شخصی به خیابان ها به علت لغزندگی معابر حتی الامکان خودداری کنند، تصریح کرد: استفاده از حمل و نقل عمومی همچون مترو و تاکسی بهترین گزینه انتخابی شهروندان در روزهای برفی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در آغاز فصل سرما به تجهیز 160دستگاه از خودروهای این سازمان و ماشین آلات زمستانی پرداختیم، تاکید کرد: با آماده سازی و راه اندازی این ماشین آلات تعداد60 دستگاه نمک پاش و 100دستگاه برف روب به مناطق 22گانه اعزام شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: به منظور سهولت تردد در معابر کم عرض و برف گیر به ویژه در مناطق شمالی شهر تهران، طراحی و نصب دستگاه های نمک پاش بر روی خودروهای ایسوزو و کامیونت ها نیز انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به استفاده از محلول های یخ زدا در این روزها اظهار کرد: علاوه بر این فرآورده ها از شن مخصوص با دانه بندی مناسب و استاندارد نیز برای یخ زدایی معابر استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به آماده باش ستادهای برف روبی شهر تهران از 15 آبان ماه جاری، خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه سال های گذشته از شهریور ماه سال جاری، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم جهت راه اندازی ستاد برف روبی و یخ زدایی در مناطق 22گانه را با فراهم کردن تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی شامل گریدر، خودروهای محلول پاش، خودروهای شن پاش، تیغه برف روب، شن مخصوص، مخازن دپوی شن مخصوص و نیروی انسانی انجام دادیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر دسترسی آسان نیروهای ثابت کارگری مستقر در نقاط حساس و لغزنده بزرگراه ها و معابر شریانی اضافه کرد: نواحی و مناطق شهرداری آمادگی تامین امکانات لازم برای یخ زدایی را دارند و در حاشیه بزرگراه ها، رمپ و لوپ ها و معابر شیب دار، مخازن شن مخصوص قرار خواهد گرفت و طی بازدیدهای مستمر این مخازن شارژ می شوند.

عبدالهی در خصوص ضرورت جلوگیری از آسیب های مربوط به شیوه های فعلی یخ زدایی برای روکش آسفالت، یادآور شد: در این خصوص حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بر اساس نظرات تخصصی مجموعه معاونت فنی و عمرانی عمل می کند تا آسیب های احتمالی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

معاون شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از شن مخصوص و مواد یخ زدا بر اساس میزان برودت هوا، شدت و مدت بارش و نیز محدوده جغرافیایی، بر اساس اعلام وضعیت هوا توسط سازمان هواشناسی انجام می شود.