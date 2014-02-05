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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

قادری:

میدان نبرد فعلی، در جبهه اقتصادی خلاصه شده است/ دست کارگر قطع‌کننده وابستگی‌ها به بیگانگان

میدان نبرد فعلی، در جبهه اقتصادی خلاصه شده است/ دست کارگر قطع‌کننده وابستگی‌ها به بیگانگان

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه میدان نبرد کنونی به جبهه‌های اقتصادی معطوف شده است، کارگر و کارفرما نقش بسیار مهمی در این جبهه بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامعلی قادری پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار نمونه، تلاشگران و واحدهای نمونه استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 700 هزار نفر کارگر زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی استان قرار دارند، تاکید کرد: یکی از راه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری چنین جشنواره‌های کار و کارگری است.

وی با اشاره به دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام قیام و خون تاکید کرد: استان اصفهان آمادگی برگزاری نخستین کنگره شهدای کارگر سرتاسر کشور را دارد.

گلچین کردن کارگران نمونه اصفهان کار هر شخصی نیست

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان صنعتی‌ترین قطب کشور است، تصریح کرد: در استانی که همه کارآفرینان و کارگران آن با دلسوزی فراوان در راه پیشرفت قدم برمی‌دارند، انتخاب "نمونه‌ها" کاری سخت و طاقت فرسا بود.

وی ادامه داد: بدون شک جامعه کار و تولید استان اصفهان بر تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

قادری افزود: با توجه به عظمت قشرکارگر استان اصفهان ، برنامه‌ریزی‌های مادی و معنوی از جمله مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی این قشر باید با دقت و ظرافت زیادی صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در بخش مسابقات قرآنی و نهج‌البلاغه 17 نفرکارگر نمونه استانی و دو نفر نمونه کشوری داشته‌ایم، تاکید کرد: برای حضور فعال کارگران در امور فرهنگی، تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی فرهنگ با این اداره عقد تفاهم نامه دارند.
 

کد مطلب 2229770

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