به گزارش خبرنگار مهر،غلامعلی قادری پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار نمونه، تلاشگران و واحدهای نمونه استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 700 هزار نفر کارگر زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی استان قرار دارند، تاکید کرد: یکی از راههای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری چنین جشنوارههای کار و کارگری است.
وی با اشاره به دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام قیام و خون تاکید کرد: استان اصفهان آمادگی برگزاری نخستین کنگره شهدای کارگر سرتاسر کشور را دارد.
گلچین کردن کارگران نمونه اصفهان کار هر شخصی نیست
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان صنعتیترین قطب کشور است، تصریح کرد: در استانی که همه کارآفرینان و کارگران آن با دلسوزی فراوان در راه پیشرفت قدم برمیدارند، انتخاب "نمونهها" کاری سخت و طاقت فرسا بود.
وی ادامه داد: بدون شک جامعه کار و تولید استان اصفهان بر تمام عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
قادری افزود: با توجه به عظمت قشرکارگر استان اصفهان ، برنامهریزیهای مادی و معنوی از جمله مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی این قشر باید با دقت و ظرافت زیادی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در بخش مسابقات قرآنی و نهجالبلاغه 17 نفرکارگر نمونه استانی و دو نفر نمونه کشوری داشتهایم، تاکید کرد: برای حضور فعال کارگران در امور فرهنگی، تمامی دستگاههای اجرایی متولی فرهنگ با این اداره عقد تفاهم نامه دارند.
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