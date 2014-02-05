امسال 25 هزار شغل توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز فنی حرفه ای حضرت آمنه شهر بهار با اشاره به اینکه در پنجمین روز از دهه فجر سه پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 33 مییلیون و 303 هزار ریال در شهرستان بهار به بهره برداری رسید، گفت: در سالجاری از میزان شغل ایجاد شده در استان همدان، 75 درصد توسط سازمان فنی حرفه ای و با ارائه آموزش های لازم در حوزه های مشاغل خانگی و خود اشتغالی بوده است.

خسرو سامری افزود: مراکز فنی حرفه ای از جمله مراکزی هستند که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد تا با ایجاد اشتغالهای دائمی مانع از رشد درصد بیکاری در استان همدان شویم.

سامری اذعان داشت: نمایشگاه صنایع دستی همدان از دستآوردهای مراکز فنی حرفه ای است که با ارائه آموزش های مفید موفق به ایجاد اینگونه مشاغل در راستی تسهیل امرار معاش مردم به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.

مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مراکز فنی حرفه ای درخت هایی هستند که روز به روز بارورتر خواهند شد، گفت: رسیدگی و توجه به ایجاد مراکز فنی حرفه ای در راستای ایجاد اشتغالهای دائمی مفید و سودمند خواهند شد.

محرابی افزود: مراکز فنی حرفه ای با آموزش های خود سبب کاهش آمار بیکاری، ضایعات تولید، کوتاهی دست تولیدکنندگان خارجی، اشتغال جوانان فارغ التحصل رشته های فنی و غیره می شود.

محرابی اذعان داشت: در حال حاضر با بررسی های به عمل آمده 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت نبود شغل مناسب بعداز اتمام تحصیل به مراکز فنی حرفه ای مراجعه کرده و برای اشتغال به مشاغل فنی تحت آموزش های لازم قرار می گیرند.

پروژه شرکت آلومینیوم صنعت بهاران واقع در شهرک صنعتی بهاران شهر بهار با اعتباری بالغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان از منابع شخصی که شامل پروفیل و بلیت آلومینیوم با ظرفیت تولید دو هزار و 200 تن و اشتغالزایی 12 نفر بود نیز امروز به بهره بردرای رسید

پروژه شرکت نما پوشش پاسارگاد واقع در شهرک صنعتی بهاران شهر بهار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل منابع شخصی که شامل کرکره ای کردن ورق های فلزی با ظرفیت تولید پنج هزار تن و اشتغالزایی10 نفر بود از جمله پروژه های افتتاح شده در این روز بود.

افتتاح مرکز فنی حرفه ای بانوان حضرت آمنه شهر بهار نیز با اعتباری بالغ بر 830 میلیون تومان در سه طبقه با زیربنای هزار و 700 متر مربع و شش کارگاه آموزشی از دیگر پروژهایی بود که به بهره برداری رسید.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان نیز در مراسم افتتاحیه مرکز فنی حرفه ای حضرت آمنه شهر بهار با اشاره به اینکه در سال جاری 25 هزار شغل توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ایجاد شده است، اعلام داشت: