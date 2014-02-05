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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

باقری به مهر خبر داد:

تصادف در اتوبان ساوه به سلفچگان با پنج مجروح و یک کشته

تصادف در اتوبان ساوه به سلفچگان با پنج مجروح و یک کشته

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از مجروحیت پنج نفر و مرگ یک نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ساوه به سلفچگان خبر داد.

دکتر محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته بیان کرد: طی یک روز گذشته بیش از هزار و 200 مورد تماس تلفنی با اورژانس 115 انجام شده است.

وی افزود: تماس‌های گرفته شده با اورژانس قم منجر به انجام 118 مورد ماموریت شهری و جاده‌ای شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم خاطرنشان کرد: در میان ماموریت‌های انجام شده ۳۲ مورد درخصوص حوادث ترافیکی بوده که ۴۲ نفر در این حوادث شهری آسیب دیدند.

باقری تصریح کرد: ساعت 22 چهارشنبه در اثر برخورد چندین دستگاه خودرو سبک و سنگین در اتوبان ساوه - سلفچگان پنج نفر مجروح  و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

وی افزود: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران ۱۰ مورد گزارش شده که متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان قمی دچار مصدومیت شدند.

کد مطلب 2229790

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