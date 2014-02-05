باقری به مهر خبر داد: تصادف در اتوبان ساوه به سلفچگان با پنج مجروح و یک کشته

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از مجروحیت پنج نفر و مرگ یک نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ساوه به سلفچگان خبر داد.