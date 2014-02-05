تصادف در اتوبان ساوه به سلفچگان با پنج مجروح و یک کشته

دکتر محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته بیان کرد: طی یک روز گذشته بیش از هزار و 200 مورد تماس تلفنی با اورژانس 115 انجام شده است.
وی افزود: تماسهای گرفته شده با اورژانس قم منجر به انجام 118 مورد ماموریت شهری و جادهای شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم خاطرنشان کرد: در میان ماموریتهای انجام شده ۳۲ مورد درخصوص حوادث ترافیکی بوده که ۴۲ نفر در این حوادث شهری آسیب دیدند.
باقری تصریح کرد: ساعت 22 چهارشنبه در اثر برخورد چندین دستگاه خودرو سبک و سنگین در اتوبان ساوه - سلفچگان پنج نفر مجروح و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.
وی افزود: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران ۱۰ مورد گزارش شده که متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان قمی دچار مصدومیت شدند.
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