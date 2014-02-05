سفیر قم به دنبال انتخاب بهترین حریف در رده بندی لیگ دسته اول والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور امروز چهارشنبه با چهار بازی در حالی پیگیری خواهد شد که صدرنشینان دو گروه اول و دوم این رقابت ها استراحت دارند و در قم تیم سفیر میزبان شهرداری دزفول خواهد بود.

بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال کشورمان در حال حاضر تیم های پیشگامان شفق اردکان و فولاد عظیمی گنبد به ترتیب با 34 و 31 امتیاز در صدر جدول گروه های اول و دوم این رقابت ها قرار دارند و هر دو تیم در این هفته بازی نمی کنند.

این در حالی است که سایر بازی های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در دو گروه و در شهرهای اصفهان، کرمان، کرمانشاه و قم برگزار خواهد شد و در نخستین بازی این هفته لیگ دسته اول تیم ذوب آهن اصفهان که با 29 امتیاز در رتبه سوم گروه یک قرار دارد در دیدار خانگی از گل گهرسیرجان پذیرایی خواهد کرد.

این بازی در حالی به مزبانی ذوبی ها به انجام می رسد که تیم والیبال ذوب آهن اصفهان در صورت پیروزی جایگاهش در جدول تغییری نخواهد کرد اما گل گهر اگر به پیروزی دست یابد امکان صعود یک پله ای در جدول گروه یک را خواهد داشت.

تیم های شکوفا صنعت پویا و دلیران دشتی بوشهر این هفته در دومین بازی گروه یک لیگ دسته اول در کرمان بازی دارند در حالی که دلیران که با 34 امتیاز در رتبه دوم جدول است، اگر موفق به شکست میزبان خود شود به صدر جدول صعود خواهد کرد.

اما اگر شکوفا صنعت کرمان با استفاده از امتیاز میزبانی میهمان خود را شکست دهد تغییری در جایگاهش در جدول بازی ها ایجاد نمی شود و تنها امیدش به صعود به پلی آف افزایش خواهد یافت و باید به ادامه بازی های لیگ امسال فکر کند.

در گروه دوم لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور نیز دو بازی در هفته نهم دور برگشت برگزار خواهد شد که در بازی نخست دو تیم انتهای جدولی شهرداری ملکان و شهدای ورزش کرمانشاه که به ترتیب با 10 و 9 امتیاز در رتبه های هفتم و هشتم جدول هستند به مصاف یکدیگر می روند.

این دیدار به میزبانی شهدای ورزش کرمانشاه برگزار خواهد شد و دو تیم دیگر امیدی به صعود به مرحله پلی آف ندارند. نتیجه این بازی تنها می تواند جایگاه دو تیم در جدول را با هم عوض کند اما نمی تواند صعود آنان به رتبه های بهتری داشته باشد.

در آخرین بازی لیگ دسته اول در هفته هجدهم این رقابت ها تیم شهرداری دزفول که با 28 امتیاز در رتبه سوم جدول این گروه قرار دارد میهمان سفیر در قم خواهد بود در حالی که سفیر قم در حال حاضر با 17 امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی در این بازی جایگاهش در جدول تغییری نخواهد کرد اما اگر شهرداری دزفول سه امتیاز کسب کند، می تواند جایگاه دوم جدول را از مناطق نفت خیز که این هفته استراحت دارد، بگیرد.

برنامه دیدارهای هفته نهم دور برگشت لیگ دسته یک به قرار زیر است:

ذوب آهن اصفهان – گل گهر سیرجان

شکوفا صنعت پویا کرمان – دلیران دشتی بوشهر

شهدای ورزش کرمانشاه – شهرداری ملکان

سفیر قم – شهرداری دزفول

جدول رده بندی دو گروه لیگ دسته یک تا پایان هفته هفدهم به قرار زیر است:

گروه اول:

1- پیشگامان شفق ارکان 34 امتیاز

2- دلیران دشتی بوشهر 34 امتیاز

3- ذوب آهن اصفهان 29 امتیاز

4- شکوفا صنعت پویا 18 امتیاز

5- گل گهر سیرجان 16 امتیاز

6- پاس قوامین 14 امتیاز

7- شهرداری پیشوا 13 امتیاز

8- عقاب تهران یک امتیاز

گروه دوم:

1- فولاد عظیمی گنبد 31 امتیاز

2- مناطق نفت خیز جنوب 28 امتیاز

3- شهرداری دزفول 28 امتیاز

4- مقاومت شهرداری ارومیه 21 امتیاز

5- سفیر قم 17 امتیاز

6- کاله جوان 15 امتیاز

7- شهرداری ملکان 10 امتیاز

8- شهدای ورزش کرمانشاه 9 امتیاز