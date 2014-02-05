  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

به منظور گرامیداشت دهه مبارکه فجر

آئین غبارروبی و عطر افشانی امامزاده پنج تن شهر سمیرم برگزار شد

آئین غبارروبی و عطر افشانی امامزاده پنج تن شهر سمیرم برگزار شد

سمیرم - خبرگزاری مهر: به منظور گرامیداشت دهه مبارکه فجر 92 و با حضور کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم آئین غباروبی و عطر افشانی امامزاده پنج تن شهر سمیرم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبار روبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده پنج تن شهر سمیرم با حضور جمعی از مردم و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم صبح امروز به منظور گرامیداشت ارزش های دهه مبارک فجر برگزار شد.

در این آئین معنوی علی مبشری اظهار داشت: امامزاده پنج تن از نوادگان بابرکت امام چهارم شیعیان (ع) است که  با قرار گرفتن در وسط شهر سمیرم  شهر سمیرم را به عطر معنویت معطر کرده است.

وی افزود: با توجه به تاثیر این امامزاده در مسیر جذب گردشگر و مخاطب اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم تهیه طرح جامع را برای بهسازی و عمران و آبادانی امامزاده پنج تن در دستور اقدام قرار داده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم بیان داشت: تا کنون و در راستای اجرای طرح جامع این امامزاده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم نسبت به خریداری یک باب  منزل به ارزش 12 میلیون و پانصد هزار تومان اقدام کرده است.

وی درآمد این امامزاده را در طول سال و مناسبت های گوناگون بسیار ناچیز عنوان کرد از همه مردم مسئولین خیران درخواست کرد که نسبت به این امامزاده واجب التعظیم از هر گونه کوششی دریغ نکنند.

مبشری ادامه داد: کمک های شهرستانی از بین همه اقشار مردمی و دولتی و بخش خصوصی نقشی اثرگذار برای تسریع مراحل آبادانی امامزاده دارد.
 

کد مطلب 2229798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها