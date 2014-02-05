آئین غبارروبی و عطر افشانی امامزاده پنج تن شهر سمیرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبار روبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده پنج تن شهر سمیرم با حضور جمعی از مردم و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم صبح امروز به منظور گرامیداشت ارزش های دهه مبارک فجر برگزار شد.

در این آئین معنوی علی مبشری اظهار داشت: امامزاده پنج تن از نوادگان بابرکت امام چهارم شیعیان (ع) است که با قرار گرفتن در وسط شهر سمیرم شهر سمیرم را به عطر معنویت معطر کرده است.

وی افزود: با توجه به تاثیر این امامزاده در مسیر جذب گردشگر و مخاطب اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم تهیه طرح جامع را برای بهسازی و عمران و آبادانی امامزاده پنج تن در دستور اقدام قرار داده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم بیان داشت: تا کنون و در راستای اجرای طرح جامع این امامزاده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم نسبت به خریداری یک باب منزل به ارزش 12 میلیون و پانصد هزار تومان اقدام کرده است.

وی درآمد این امامزاده را در طول سال و مناسبت های گوناگون بسیار ناچیز عنوان کرد از همه مردم مسئولین خیران درخواست کرد که نسبت به این امامزاده واجب التعظیم از هر گونه کوششی دریغ نکنند.

مبشری ادامه داد: کمک های شهرستانی از بین همه اقشار مردمی و دولتی و بخش خصوصی نقشی اثرگذار برای تسریع مراحل آبادانی امامزاده دارد.

