به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از طرح‌های راهسازی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه توسعه راه‌ها و بهبود وضعیت جاده‌ها از استان‌های برتر کشور است.

وی با اشاره به برخی از طرح‌های راهسازی استان بوشهر اضافه کرد: طرح‌های بسیار خوبی در راستای توسعه راه‌ها، افزایش ایمنی راه‌ها، رفع نقاط حادثه خیز و بهبود وضعیت راه‌های روستایی صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: رفع نقاط حادثه خیز یکی از مهمترین اولویت‌های ما در زمینه راهسازی است که کاهش تلفات جانی و خسارات مالی از مهمترین دستاوردهای اجرای چنین طرح‌هایی است.

وی ادامه داد: به همین منظور رفع نقاط حادثه‌خیز را در دستور کار قرار دادیم و طرح‌های مختلفی نیز در این زمینه در استان بوشهر اجرا شد که در حال حاضر به جز در چند محور، نقطه حادثه خیز دیگری نداریم و برنامه داریم این نقاط را نیز رفع کنیم.

صفایی با اشاره به افتتاح 28 طرح راهسازی استان بوشهر طی دهه مبارک فجر، خاطرنشان ساخت: روکش محور ارتباطی بوشهر به کنارتخته، راه روستایی چاه پیر به بنه گز، جاده دسترسی ورزشگاه 15هزار نفری بوشهر و ساخت پل نایبند از مهمترین این طرح‌ها است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی قطعه دوم محور ناصری – شنبه نیز با اعتبار 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرایی می‌شود که قطعه اول این مسیر به طول پنج کیلومتر با اعتبار 16 میلیارد ریال در دهه فجر سال 90 به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اجرای این طرح را در بهبود وضعیت ایمنی تردد در این شهرستان بسیار مهم خواند و افزود: به منظور اجرای کل مسیر محور ناصری – شنبه 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که درمجموع 30 کیلومتر طول دارد.