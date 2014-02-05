برگزاری جشن گاز رسانی درسامان/ بهره مندی 100 درصدی شهرستان از نعمت گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش سلیمیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه گاز رسانی روستای محمد اباد طباطبایی و جشن گاز رسانی با بیان اینکه 100 درصد مردم شهرستان سامان با افتتاح گاز در آخرین روستای بی گاز شهرستان سامان از نعمت گاز برخورد شدند، اظهار داشت: 35 خانوار در روستای محمد آباد از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی با بیان اینکه تعداد انشعبات گاز در این روستا 30 عدد است، بیان داشت: طول شبکه این پروژه هفت هزار و 212 متر است.

سلیمیان با اشاره بر اینکه اعتبار هزینه شده برای این پروژه سه میلیارد ریال بوده است، بیان داشت: هم استانی ها با مصرف بهینه باید در مصرف گاز صرفه جویی نمایند و از این نعمت به خوبی استفاده کنند.

امروز جشن بزرگی در این شهرستان برپا است

امام جمعه شهر سامان نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز جشن بزرگی در این شهرستان با بهره مندی آخرین روستای بی گاز این شهرستان از نعمت گاز دایر است، بیان داشت: شکر نعمت را در جای خود داشته باشیم و بهینه و به جا از این نعمت استفاده کنیم.

حجت الاسلام سید احمد میردامادی با بیان اینکه ایمنی را در لوله کشی و نصب وسایل گرمایشی را باید رعایت کرد، بیان داشت: در ایمن سازی دقت های لازم صورت گیرد.