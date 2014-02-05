قائمشهر معین امدادرسانی رامسر تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بحران قائم شهر گفت: بعد از تغییر شرایط آب و هوایی و بارش شدید برف در شهرستان های غربی مازندران و وجود بحران در شهرستان ها،قائم شهر شهرستان معین کمک به شهرستان رامسر انتخاب شد.

وی تمامی مسئولین را به حمایت و کمک مردم رامسر تاکید کرد و اظهارداشت: مسئولین دستگاههای اجرایی ضمن وضعیت بحرانی و نقاط ضعف شهرستان رامسر، هرچه سریع تر کمک های امداد و نجات خود را به منطقه ارائه دهند.

رئیس کمیته بحران قائم شهر با اشاره به اینکه بدلیل قطعی برق در شهرستان رامسر، افزود: تاکنون یک اکیپ 4 نفره بهمراه یک دستگاه بالابر و یک مزدا 2 کابین، یک تیم 3 نفره سیمبان، هلال احمر تیم 24 نفره امدادی بهمراه یک تویوتا، یک نیسان، مرکز بهداشت یک دستگاه خودرو موسو، شهرداری یک دستگاه لودر، گریدر بهمراه 2 کامیون نمک، یک خودرو بالابر به منطقه اعزام کردند.

محمدی همچنین بیان کرد: اداره راه و شهرسازی یک دستگاه گریدر، شرکت آب و فاضلاب شهری یک دستگاه مزدا 2 کابین با 4 نیرو برای رفع اتفاقات آب به رامسر اعزام کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان قائم شهر با معین شدن باید برای تامین آب، نان، خودروهای برف روب و نیروی انسانی اقدامات لازم را انجام دهد، اذعان داشت: تاکنون 24 هزار و 500 قرص نان، 3 هزار و 800 آب معدنی برای منطقه ارائه شد.

محمدی از تدراک 5 هزار قرص نان و 6 هزار باطری آب معدنی در آینده خیلی نزدیک به منطقه خبرداد.