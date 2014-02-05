602 هزار نفر در زنجان به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر،علی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، افزود: قبل از انقلاب در حوزه درمان تامین اجتماعی وجود نداشت ولی بعد از انقلاب حوزه درمان وسیع و گسترده شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیمه شدگان بیمه تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات این سازمان خدمات دریافت می کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیر مستقیم است که در درمان مستقیم غیر از بیمه شدگان عموم افراد که بیمه نیستند می توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.

محمدی تاکید کرد: در ده ماهه سالجاری 19 هزار و 800 بیمار بستری، 8 هزار مورد عمل جراحی، 6 هزار و 600 مورد موالید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام گرفته است.

وی در ادامه افزود: روزانه دو هزار و 500 نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، به طرح تکریم سالمندان اشاره کردو یاد آورشد: در ده ماهه سالجاری به 38 هزار مورد ویزیت برای سالمندان خارج از نوبت در مراکز درمانی صورت گرفته است.

محمدی تصریح کرد: به منظور ارج نهادن به مقام والای سالمندان بیماران بالای 65 سال بدون نوبت ویزیت ده و تحت درمان و معالجه قرار می گیرند.

وی گفت: کلیه اعمال جراحی و خدمات درمانی در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی برای بیمه شدگان اجباری سازمان به صورت رایگان انجام می گیرد.

مدير درمان تامين اجتماعي استان زنجان، از افتتاح رسمي درمانگاه سهروردي خدابنده در 20 بهمن ماه سالجاري خبرداد.