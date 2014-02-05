602 هزار نفر در زنجان به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر،علی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، افزود: قبل از انقلاب در حوزه درمان تامین اجتماعی وجود نداشت ولی بعد از انقلاب حوزه درمان وسیع و گسترده شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیمه شدگان بیمه تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات این سازمان خدمات دریافت می کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیر مستقیم است که در درمان مستقیم غیر از بیمه شدگان عموم افراد که بیمه نیستند می توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.
محمدی تاکید کرد: در ده ماهه سالجاری 19 هزار و 800 بیمار بستری، 8 هزار مورد عمل جراحی، 6 هزار و 600 مورد موالید در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: روزانه دو هزار و 500 نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده اند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، به طرح تکریم سالمندان اشاره کردو یاد آورشد: در ده ماهه سالجاری به 38 هزار مورد ویزیت برای سالمندان خارج از نوبت در مراکز درمانی صورت گرفته است.
محمدی تصریح کرد: به منظور ارج نهادن به مقام والای سالمندان بیماران بالای 65 سال بدون نوبت ویزیت ده و تحت درمان و معالجه قرار می گیرند.
وی گفت: کلیه اعمال جراحی و خدمات درمانی در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی برای بیمه شدگان اجباری سازمان به صورت رایگان انجام می گیرد.
مدير درمان تامين اجتماعي استان زنجان، از افتتاح رسمي درمانگاه سهروردي خدابنده در 20 بهمن ماه سالجاري خبرداد.
محمدی گفت : به منظور گسترش چتر حمايتي سازمان و بهره مندي بيمه شدگان تامين اجتماعي شهرستان خدابنده از خدمات درمان مستقيم و رايگان سازمان، درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي، همزمان با ايام اله دهه مبارك فجر سالجاري بهره برداري خواهد شد.
وی اظهار داشت: مراحل گزينش نيروي انساني اين درمانگاه اعم از آزمون استخدامي ، گزينش و مصاحبه حضوري در سال 91 به اتمام رسيده وپرسنل آن آماده شروع بكار ميباشند.
مديردرمان تامين اجتماعي استان زنجان، همچنين در زمينه امكانات پزشكي و پيراپزشكي اين مركز درماني گفت: اين درمانگاه سرپايي ، در سطح عمومي بوده و شامل پزشك عمومي ،دندانپزشكي، مامايي ، تزريقات و پانسمان و درقسمت پيراپزشكي شامل آزمايشگاه ، داروخانه ، نوار قلب خدمات خود را به بيمه شدگان ارائه خواهد نمود.
محمدی همچنين در خصوص اعتبار لازم بابت تجهيز لوازم اداري و راه اندازي امكانات و تجهيزات پزشكي و پيراپزشكي درمانگاه فوق اظهار داشت: بالغ بر 600 ميليون تومان پيش بيني شده بود كه بيش از 300 ميليون تومان آن بابت تجهيز لوازم اداري و مابقي نيزبابت خريد و راه اندازي ساير لوازم و تجهيزات از محل بودجه ابلاغي هزينه گرديده است.
وی تاکید کرد: همچنين بابت تغيير كاربري اين درمانگاه از اداري به درماني نيز بيش از 130 ميليون تومان هزينه شده است .
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: اين درمانگاه در طبقه همكف شعبه تامين اجتماعي اين شهرستان مستقر بوده و در فضايي حدود 300 متر مربع خدمات درماني خود را ارائه خواهد نمود.
محمدی یادآور شد: با افتتاح اين درمانگاه ، تعداد درمانگاههاي سرپايي تحت پوشش مديريت درمان استان زنجان به 4 درمانگاه و يك پلي كلينيك تخصصي ميرسد كه بيماران و بيمه شدگان اجباري سازمان ، خدمات مورد نياز خود را بصورت كاملا رايگان دريافت خواهند كرد.
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