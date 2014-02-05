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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

سعیدی:

نمایشگاه هنر جویان فنی و حرفه ای شهرستان سامان افتتاح شد

نمایشگاه هنر جویان فنی و حرفه ای شهرستان سامان افتتاح شد

سامان – خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری از افتتاح نمایشگاه هنر جویان فنی و حرفه ای شهرستان سامان خبر داد.

نورالله سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه در این نمایشگاه آثار هنر جویان و کار اموزان در رشته های مختلف به نمایش گذاشته شده است، اظهار داشت: در این نمایشگاه آثاری از قبیل معرق، طراحی، بافتنی، عروسک بافی، کیف دوزی، گلیم بافی، قالیچه محالی، تابلو فرش، سرویس آشپزخانه، و .... به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه طرح های خوبی در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است، بیان داشت: استقبال خانم ها از دوره های آموزشی بسیار خوب بوده است اما استقبال آقایان در دوره های آموزشی کم رنگ بوده است.

سعیدی با اشاره بر اینکه با توجه به اعلام دهیاری های روستاها برگزاری دوره های متفاوت را در روستا ها خواهیم داشت، بیان داشت: رشته های که نیاز به تجهیزات دارند باید دوره های آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای شهرستان برگزار شود.

وی با بیان اینکه اکثر کار آموز های رشته های تخصصی در این استان دانشجویان و فارغ التحصیلان هستند، بیان داشت: امکنات و تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای استان خوب و مناسب است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری گفت: 200 آموزشگاه خصوصی در سطح استان فعال هستند که نظارت بر این آموزشگاه ها توسط آموزش فنی و حرفه ای صورت می گیرد.

کد مطلب 2229810

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