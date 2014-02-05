فعالیت هسته ای صلح آمیز برای همه کشورها امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص نظام امروز چهارشنبه با کارل بیت وزیر خارجه سوئد در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت دیدار و در ابتدای جلسه گفت: از اینکه از کشور دوست سوئد هیئتی را ملاقات می کنم خوشحالم و ارزیابی روابط بین دو کشور می تواند در مذاکرات امروز انجام شود.

ولایتی ادامه داد: مذاکرات بین گروه 3+3 و ایران در اولین گام نسبتاً مثبت بوده است و این نتایج می تواند براساس حسن نیت دو طرف ادامه داشته باشد.

وی افزود: ایران مایل است مذاکرات دو طرف ادامه پیدا کند. ما اعتقاد داریم که استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای حق هر کشوری است لذا ما قویاً این حق را برای خودمان می دانیم و در عین حال برای مذاکرات و دیدن از تأسیسات انرژی هسته ای آمادگی داریم.

رئیس مرکز استراتژیک با بیان اینکه فناوری انرژی هسته ای مورد نیاز ماست افزود: نمی توان برای همیشه از نفت و گاز استفاده کرد در ضمن آلودگی آن نیز زیاد است البته استفاده از انرژی هسته ای با نظارت آژانس بین المللی کار مناسبی است.

کارل بیت در ادامه نشست گفت: کشورهای دیگری از انرژی هسته‎ای استفاده می کنند، مانند کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت‎های هسته‎ای صلح آمیز برای همه کشورها امکان پذیر است مسئله این است که استفاده از انرژی هسته ای همیشه صلح آمیز باقی می ماند اگر چنین تضمینی باشد تحریم ها برداشته خواهد شد.

کارل بیت ادامه داد: یک تحول جدید مابین ایران و غرب شروع شده است و فضای جدیدی پس از توافق ابتدایی شکل گرفته فرصت های جدیدی بوجود آمده توافق ژنو می تواند ما را به سمت فضای جدید ببرد.