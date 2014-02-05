تولید سالانه 1247 تن قارچ در آذربایجان غربی/ مازاد مصرف صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود قربانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی قارچ خوراکی ارومیه با اشاره به تولید سالانه یک هزار و 247 تن قارچ خوراکی توسط 11 واحد بزرگ صنعتی تولید در سطح استان، افزود: از این تعداد 3 واحد در ارومیه، 4 واحد در خوی، یک واحد در پلدشت، یک واحد در شاهین دژ، یک واحد در نقده و یک واحد در سردشت فعال هستند.

وی با اعلام اینکه ارومیه با 300 تن، پلدشت و خوی با 100 تن و شاهین دژ با 30 تن تولید در سال به ترتیب از عمده شهرستانهای تولید قارچ خوراکی از نوع دکمه ای و صدفی در سطح استان هستند، عنوان کرد: مازاد این تولید به سایر مناطق کشور از جمله استانهای همسایه و همچنین به کشور های عراق و آذربایجان صادر می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی متوسط عملکرد محصول قارچ را 15 کیلوگرم در هر متر مربع عنوان و با بیان اینکه مصرف آب این محصول بسیار پایین است، اعلام کرد: برای تولید یک کیلو قارچ 6 لیتر آب مصرف می شود که نسبت به سایر محصولات بسیار کم است.

وی با بیان اینکه قارچ هاي خوراكي بویژه قارچ تازه حاوي مقادير فراوان پروتئين مورد نياز بدن بوده كه از اين نظر ميزان پروتئين آن حدود 2 برابر پروتئين اغلب سبزيجات و ساير حبوبات است، اظهار داشت: پزشكان به بيماران ديابتي و افرادي كه به تقويت دستگاه ايمني بدن خود اهميت مي دهند و كساني كه برنامه خاص غذايي یا رژیم دارند خوردن قارچ را توصيه مي كنند.

قربانی با اعلام اینکه در این واحدهای تولیدی برای 120 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی شده، اعلام کرد: باید از خريد قارچهاي فله اي به شدت بپرهيزيد زیرا صرف نظر از اين كه احتمال مسوميت از طريق اين نوع قارچها بسيار بالاست كيفيت پايين اين قارچها و آلودگي بسيار آنها از جمله مهمترين معضل هاي اين نوع قارچ هاست.