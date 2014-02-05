جشنواره قصه گويي و مشاعره در بندرریگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بازیاری بخشدار ریگ شهرستان گناوه پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره قصه گويي و مشاعره در سالن شهید باقر باش بندر ريگ اظهار داشت: قصه زبانی است که می‌تواند پیام انقلاب اسلامی را به اعماق جامعه رسوخ دهد.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه گفت: قصه‌گو با بیان قصه‌های انقلابي و مذهبی خمیر مایه ذهن کودک را که آماده شکل ‌گیری و قابل پذیرش هر گونه ایدئولوژی مي کند.

وی بیان داشت: قصه گو كودك را با مذهب و ملیت خود آشنا می‌کند تا او به شخصیت فردی و اجتماعی پایداری دهد.

بازیاری ادامه داد: قصه باعث می‌شود تصویرسازی ذهنی کودک پرورش یافته و حس همزاد سازی در او تقویت شود.

وی اضافه کرد: قصه‌ها نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودکان دارد و آن‌ها از طریق قصه‌ها و داستان‌های خوب به بسیاری از ارزش‌های اخلاقی پی‌می‌برند.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه گفت: پایداری، شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش‌هایی هستند که هسته‌ی مرکزی بسیاری از قصه‌ها و داستان‌ها را تشکیل می‌دهند.

در اين مراسم كه به همت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بندر ريگ برگزار شد، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گناوه و ديلم نيز حضور داشتند و قصه گويان و شاعران به ارائه برنامه پرداخته و در پايان به نفرات برترهدايايي تقديم شد.

نمایشگاه کاریکاتور در بردخون دیر برپا شد

به مناسبت بزرگداشت پنجمبن روز از دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور مسوولان شهرستان دیر نمایشگاه کاریکاتور در شهر بردخون برپا شد.

این نمایشگاه کاریکاتور به همت هنرمند نوجوان بردخونی و با همکاری دهیاری بردخون کهنه در حسینیه اباعبدالله الحسین این شهر برپا شده است.

این کاریکاتوریست نوجوان استان بوشهر گفت: موضوع این نمایشگاه با110کاریکاتور، بیداری است که 70 درصد تابلوها با طرح مضامین سیاسی و30درصد حجاب است.

میلاد مهدویان با بیان اینکه این نمایشگاه تا پایان دهه مبارک فجر برای بازدید عموم دایراست، از همکاری نکردن ادارات ونهادهای شهرستان دیر و واستان بوشهر گلایه کرد.

وی گفت: برای راه اندازی این نمایشگاه به هر اداره ونهادی مراجعه کردم، کمک نکردند و با هزینه چهار میلیون ریال که 50 درصد آن شخصی و مابقی از سوی دهیاری بردخون کهنه پرداخت شد، برپا شده است.