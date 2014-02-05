احترام مردم در توزيع سبد كالا رعايت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، امير رضا حاجي بابايي ظهر چهارشنبه در نشست خبري در دانشگاه بوعلي همدان با بيان اينكه انقلاب اسلامي ويژگي هايي دارد، بيان كرد: عينيت بخشي به استكبار ستيزي نخستين ويژگي انقلاب اسلامي است و جمهوري اسلامي به عنوان كشوري كه نمي خواست زير استكبار قرار گيرد حكومتي را تشكيل داد كه با اتكا به سلايق و آرمان هاي همه مردم بود.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي بهترين الگو براي مردم سالاري ديني بود، ادامه داد: شيوه حكومت داري نيز يكي ديگر از ويژگي هاي انقلاب اسلامي بود و نخستين باري بود كه حكومتي مبتني بر اسلام و ولايت فقيه مطرح شد.

مسئول هيئت نظارت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي با بيان اينكه بيداري دانشجويي داراي ويژگي هايي است كه اين ويژگي ها بايد سر لوحه تشكل هاي دانشجويي قرار گيرد، افزود: آرمان گرايي در مقابل مصلحت گرايي، صدق و صفا و خلوص نيت، آزادي از سياست هاي حزبي و نژادي، گروهي بودن حركت دانشجويي از جمله اين ويژگي ها است.

دانشگاه نبايد جولانگاه احزاب باشد

حاجي بابايي با بيان اينكه افرادي كه مي خواهند در دانشگاه فعاليت كنند بايد ويژگي هاي ذكر شده را داشته باشند، ابراز داشت: مقام معظم رهبري فرمودند كه دانشگاه نبايد جولانگاه احزاب باشد.

وي با بيان اينكه عده اي هستند كه خود را نمي خواهند از گذشته اشتباه انجمن اسلامي دانشجويان جدا كنند، عنوان كرد: خود اين افراد اشتباهات انجمن اسلامي دانشجويان را قبول دارند.

مسئول هيئت نظارت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي با بيان اينكه اين افراد اگر مي خواهند فعاليت داشته باشند بايد خود را از گذشته اشتباه انجمن هاي اسلامي دانشگاه جدا كنند، ادامه داد: مجمع حزب الله دانشگاه بوعلي از هرگونه گرفتن مجوز براي تشكل حمايت مي كند.

امير رضا حاجي بابايي درخصوص كرسي هاي آزاد انديشي گفت: رسانه هاي ضد انقلاب از جمله شبكه VOA و سايت كلمه اينگونه جا انداخته اند كه فضاي دانشگاه امنيتي و بسته است و اميدواريم كه ديدگاهي كه ايجاد شده برچيده شود.

وي با بيان اينكه هيئت نظارت بر تشكل هاي دانشجويي وجود دارد و دادن مجوز براي تشكل در اختيار بسيج و جامعه اسلامي دانشجويان نيست، بيان كرد: گرفتن هرگونه مجوز بايد براساس نظارت اين هيئت باشد و آيين نامه اي نيز وجود دارد كه اگر تشكل ها طبق آن فعاليت كنند مشكلي وجود نخواهد داشت.

مسئول هيئت نظارت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي اظهار داشت: شخصي كه به دليل امنيتي در زندان بوده و پس از بيرون آمدن خواستار تشكل است بايد نخست از اشتباهات گذشته خود درس بگيرد و بعد درخواست تشكل دهد.

رئيس جمهور هر منتقدي را از گردونه انتقاد خارج كرد

حاجي بابايي ضمن انتقاد از برخي سخنان رياست جمهوري، عنوان كرد: آقاي روحاني با برچسب زدن هر منتقدي را از گردونه انتقاد خارج كرد و اخيرا نيز منتقدان دولت را بي سواد دانست.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي در 40 روز گذشته هشت بار از سوي وزير امور خارجه آمريكا تهديد شده است، ابراز داشت: كجاي اين موضوع كه ايران يك طرفه از يك سند بين المللي دفاع كند دستاورد محسوب مي شود و يك توافق مادامي برد- برد است كه از سوي دو طرف مذاكره مورد احترام قرار گيرد.

مسئول هيئت نظارت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي با بيان اينكه چرا بايد حل مشكلات اقتصادي درون مملكت را در بيرون از مملكت جويا شد، ادامه داد: زماني كه ميزان توليد با نقدينگي درون كشور توازن نداشته باشد تورم ايجاد مي شود و براي جلوگيري از اين تورم در كشور با توزيع سبد كالا مواجه شديم.

امير رضا حاجي بابايي با بيان اينكه احترام مردم در توزيع سبد كالا رعايت نشده است، ابراز داشت: توزيع سبد كالا سياست دهه 60 است و موجب تورم و تورم نيز موجب وابستگي به نفت و واردات مي شود و اساس واردات وابستگي است.

وي با بيان اينكه رئيس دانشگاه بوعلي مديري با تدبير و علمي در دانشگاه است، ادامه داد: آقاي زلفي گل اقدامات خوبي در دانشگاه بوعلي همدان انجام داده كه مي توان به باز گرداندن استاديوم علمي به همدان اشاره كرد.

تغيير ها نبايد غير معتدلانه و افراط گري باشد

مسئول هيئت نظارت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي با بيان اينكه تغييري كه براساس عدم شايسته سالاري باشد مناسب نيست، ابراز داشت: تغييرها در دولت نبايد غيرمعتدلانه و افراط گري باشد.

حاجي بابايي افزود: كساني كه سال 88 انتخابات بزرگ و دموكراسي بزرگ را زير سئوال بردند به وزارت علوم بازگشتند كه از جمله ناپسندترين كارهايي بود كه دولت اعتدال انجام داد.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي در ادامه با بيان اينكه جنبش هاي دانشجويي هميشه به عنوان پرچم دار در خط مقدم انقلاب حضور داشته اند، بيان كرد: برخي تواني براي صحبت كردن ندارند و بسته بودن فضا و نبودن تريبون را بهانه مي كنند.

مهرداد نجفي با بيان اينكه سال هاي متمادي در دانشگاه ها تريبون آزاد انديشي برگزار شده است، ادامه داد: امروزه بسياري از دانشجويان به جاي اينكه به سمت تحليل سياسي بروند به سمت حزب ها روي مي آورند.

وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي بايد مستقل باشد و نبايد به پايگاهي براي احزاب در دانشگاه ها تبديل شوند، بيان كرد: تشكل هايي كه در چهار چوب قانون حركت كردند به فعاليت خود ادامه دادند اما از فعاليت برخي تشكل ها به علت اقدامات خلاف قانون و هنجار شكني در دانشگاه جلوگيري شد.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي با بيان اينكه پس از آشوب سال 88 برخي از دانشجويان آشوب ها را به داخل دانشگاه كشاندند، اظهار داشت: براي سلب امتياز تشكل انجمن اسلامي دلايل زيادي وجود داشت كه مدارك همه آنها نيز موجود است.

با تاسيس هيچ تشكلي در چهارچوب قانون مخالف نيستيم

نجفي با بيان اينكه با تاسيس هيچ تشكلي در چهارچوب قانون مخالف نيستيم، ابراز داشت: اسم اقدامات هنجار شكنانه و زير سئوال بردن مسئولان را نمي توان تشكل و جنبش دانشجويي گذاشت.

وي با بيان اينكه تشكل هاي دانشجويي كه فراتر از قانون رفتند بسته شدند، عنوان كرد: نبايد سياسي بودن دانشگاه ها را با جنجالي بودن اشتباه گرفت.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي با بيان اينكه در زمان برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي عده اي به جاي شركت در اين كرسي ها گوشه نشيني مي كردند، اظهار داشت: اين افراد به جاي شركت در كرسي هاي آزاد انديشي با شبكه هاي بيگانه مصاحبه مي كردند.

مهرداد نجفي در ادامه از اظهارات اخير رئيس جمهور در خصوص منتقدان دولت انتقاد كرد و افزود: شهداي هسته اي، آقايان جوادي آملي و سعيد زيبا كلام آيا بي سواد هستند.

وي با بيان اينكه چرا بايد دولت درباره توافقات ژنو شفاف سازي نكند و اطلاعات د رخصوص توافقات ژنو از بيرون كشور شنيده شود، ابراز داشت: مذاكرات ژنو بايد به طور شفاف و واضح براي مردم توضيح داده شود.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي ضمن انتقاد از سبد كالا گفت: انتقادي به سبد كالا وجود ندارد بلكه اعتراض اصلي بر روي نحوه اجراي سبد كالا است به شكلي كه موجب شده صداي همه مسئولان كشور درآيد.

وقتي مقام معظم رهبري فرمودند در چاه هاي نفت را ببنديد عده اي لبخند زدند

نجفي با بيان اينكه چرا به جاي حل مشكلات اقتصادي به فكر فروش نفت هستيم، ادامه داد: وابستگي كشور از زماني آغاز شد كه وقتي مقام معظم رهبري فرمودند در چاه هاي نفت را ببنديد عده اي لبخند زدند.

وي درخصوص مديريت زلفي گل بر دانشگاه بوعلي گفت: در سال 88 عده اي دانشگاه را بر هم زدند و يا در جلسه امتحان حاضر نشدند اما دكتر زلفي گل با آنها كاري نداشت و هيچ برخوردي انجام نداد.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي در ادامه با بيان اينكه در سال هاي گذشته كساني از شوراي صنفي مشكل ايجاد كردند، ادامه داد: شوراي صنفي بايد به مسائل صنفي دانشجويان رسيدگي و از قوم زدگي جلوگيري كند.

مهرداد نجفي درخصوص تغييرات در دولت بيان كرد: در اينكه دولت مي خواهد با مديران خود كار كند هيچ مشكلي وجود ندارد اما بايد شايسته سالاري را حفظ كنند.

وي با بيان اينكه در وزارت علوم شاهد اعمال افراطي گري بوديم، ابراز داشت: با بازگشت عناصر افراطي و شكست خورده فتنه 88 به دانشگاه مخالف هستيم.