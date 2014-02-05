 مدیران فرهنگی ایده های مدیریتی تحول خواه بدهند/ ایده ها ازآمارها مهم تر است

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید موسسه خانه کتاب صبح امروز چهارشنبه 16بهمن با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

نجفعلی میرزایی مدیر جدید خانه کتاب درسخنانی در مراسم معارفه خود گفت: یکی از اتفاقات خوب مجموععه خانه کتاب این است که هیأت امنا و حرکت تیمی دارد، بسیاری از آفت هایی که در دستگاه های رسمی دولتی بخشنامه ای می بینیم ناشی از نبود چنین ترکیب هایی است.

وی با ذکر خاطره ای از فعالیت خود در دوره مسئولیتش به عنوان رایزن فرهنگی ایران در لبنان گفت: ما در لبنان مرکزی تأسیس کردیم که تنها 5نفر کارمند داشت اما با همین توان حدود 200اثر به زبان عربی منتشر شد هنوز هم ان مرکز همان 5کارمند را دارد ، زمانی آقای پرویز(معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد) آمده بود لبنان و به من گفت کاری که شما در حوزه تمدن اسلامی کرده اید، 30سال است آرزوی انقلاب اسلامی و حکومت ما بوده است بنده هم در ملاقاتی که آن زمان با مقام معظم رهبری داشتم برای ایشان نوشتم که اگر این مرکز موفق شده به خاطر نبود بروکراسی اداری بوده است.

مدیر جدید خانه کتاب سپس درخواستی از مسئولان وزارت ارشاد مطرح کرد و گفت: تقاضایی که من از این مجموعه فرهنگی دارم این است که این اولین سخن را به عنوان فراخوانی برای دریافت ایده های مدیریتی درست با هدف تحول خواهی در حوزه های کتاب تلقی کنند، به باور من ایده ها بسیار مهم تر از آمارهاست اگر در جهان عرب که به عقیده من از نظر فکری و فرهنگی، صحرایی و ضعیف شده است، می شد آن کارها را با آن امکانات کرد، قطعا در اینجا و با همراهی شما کارهای بزرگتری می توان انجام داد.

میرزایی ادامه داد: ما این مرحله را به هیچ عنوان با نگاهی قضاوت گرانه بررسی نخواهیم کرد و اساساً بررسی کارهای گذشتگان به عقیده من باید بر اساس امکانات و توانی باشد که در اختیار آنها باشد

مدیر جدید خانه کتاب سپس گفت: ادعای اول من این است که وضع کتاب در جمهوری اسلامی نه در شأن کتاب و تمدن اسلامی است و نه در شأن کشوری مانند ایران و نه در شأن نظامی است که رهبری آن کتاب دوست ترین رهبر دنیا است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای عاشقانه کتاب را دوست دارند و وظیفه قانونی ماست که از فرامین ایشان در این حوزه اطاعت کنیم.

وی با اشاره به سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مراسم معارفه خود ادامه داد: ما برای اینکه فرمایشات آقای صالحی را عملی کنیم به یک مرکز مطالعات راهبری و تحقیقات کتاب نیاز داریم، متأسفانه ده ها هزار خبر در حوزه ممیزی کتاب منتشر می شود اما دریغ از حتی یک گزارش تحقیقاتی درباره اینکه چه امکاناتی در این خصوص در اختیار مسئولان وجود دارد ما تمام تلاشمان را م یکنیم که یک مرکز ملی حوزه کتاب راه اندازی کنیم البته این مسأله بدون حرکت جمعی موفق نخواهد شد.

در پایان مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید خانه کتاب، هدایایی از طرف بخش های مختلف این مؤسسه به علی شجاعی صائین مدیر سابق خانه کتاب اهدا شد.