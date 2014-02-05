انقلاب اسلامی نماد مقاومت برابر مستکبران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بمناسبت دهه فجر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای آزادیخواهان معرفی می شود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران قله های پیشرفت را فتح کرده است و همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد.

شکريان ادامه داد: پيروزي و تداوم انقلاب نشأت گرفته از رهبري ،‌يکپارچگي مردم و ايمان راسخ است و تا زماني که اين عوامل در کشور حاکم باشد هيچ چيزي نمي تواند مانع ادامه حرکت اين ملت مقاوم شود.

وي هوشياري و بصيرت عمومي را لازمه حرکت در مسير اصلي انقلاب عنوان کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها بر اين نکته اشاره داشتند که مهمترين عامل حفظ اين نظام مقدس بواقع حفظ هوشياري ، اتحاد و همان وحدت کلمه است که امام راحل (ره) بارها و بارها بر لزوم ماندگاري آن تاکيد مي فرمود.

وي درادامه افزود: دشمنان اين نظام مي خواهند سنگرهاي اميدواري مردم ايران اسلامي را از بين ببرند و اعتماد مردم به نظام اسلامي را خدشه دار كنند لذا بايد ضمن مقابله با توطئه هاي دشمنان در حفظ و ارتقاي اميدواري در جامعه بكوشيم. در اين گذر دشمنان نظام اسلامي بيشتر از همه ، جوانان ايران اسلامي را مورد هدف قرار داده اند و با طراحي برنامه هاي انحرافي سعي در ايجاد شكاف ميان جوانان و انقلاب دارند بنابراين توجه به مسائل و مشكلات جوانان و تبيين و انتقال دستاوردهاي انقلاب به نسل جوان ، امري ضروري است.

عضو شوراي فرهنگي عمومي مازندران در قسمت ديگري از سخنان خود تصريح کرد: بي ترديد در مسير تحقق اهداف انقلاب اسلامي سليقه هاي متفاوتي وجود دارد لذا علي رغم وجود سليقه هاي سياسي متفاوت در كشور، همه در چهارچوب ارزش هاي مشتركي مانند ولايت فقيه و اعتقاد به نظام مقدس اسلامي حركت مي‌كنند.

وي دهه فجر را فرصتي مناسب براي ارائه عملكرد و خدمات دولت به مردم عنوان كرد و گفت: در دهه فجر امسال نيز جادارد تا با تمام توان و امکان ،‌دستاوردهاي سي و پنج ساله انقلاب اسلامي به نمايش در آمده و اطلاع رساني شود.

وي به نقش برجسته عالمان ديني در تبيين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سطح جامعه بخصوص در ميان جوانان اشاره كرد و گفت: عالمان ديني با تربيت اسلامي جوانان ، حركت جامعه را در مسير تحقق اهداف انقلاب اسلامي تضمين مي‌كنند.

مدير کل تبليغات اسلامي مازندران با بيان اينکه دشمنان در پيچيدگي‌حركت هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مات و مبهوت مانده اند، افزود: ملت بزرگ و ولايتمدار ايران با تكيه بر اجتهاد زنده و پوينده و رهنمودهاي راهگشاي سکاندار کشتي انقلاب اسلامي ، مقام عظماي ولايت و مرجعيت مقام معظم رهبری همواره از شرايط سخت عبور كرده و تا اوج قله افتخار در عرصه هاي گوناگون به پيش تاخته اند و اين مسير افتخارآميز را تا انتها ادامه خواهد داد.