تخفیف 10 درصد صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، یونس معزز ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی روستاها و عشایر آذربایجان غربی از قرار گرفتن 23 درصد خانوارهای مشمول تحت پوشش این نهاد از سال 84 تا کنون خبر داد و افزود: از 12 تا 20 بهمن بیمه اقشار روستایی 10 درصد تخفیف داده می شود.

وی با اشاره به اینکه از سال 84 تا کنون 38 هزار و 764 خانوار مشمول روستایی معادل 23 درصد تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفته اند، اظهار داشت: 166 هزار خانوار مشمول عضویت در این صندوق هستند که 127 هزار و 815 خانوار معادل 77 درصد هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند.

وی با بیان اینکه حداقل سن عضویت در این صندوق 18 و حداکثر سن برای مردان 55 و برای زنان 50 سال تعیین شده است، اظهار داشت: بازنشستگی بعد از 15 سال عضویت در صندوق محقق و در صورت افتادگی کامل ناشی از کار و یا سایر دلایل نیز حقوق بازنشستگی برای اعضا پرداخت و در صورت فوت فرد بازماندگان از حقوق مستمری بهره مند می شوند.

مدیر صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير آذربایجان غربی با بیان اینکه 29 درصد خانوارهای مشمول در چایپاره، 68.53 درصد در انزل ارومیه، 59 درصد در بخش خلیفان مهاباد و 48 درصد در بخش نازلوی ارومیه عضو صندوق هستند، ادامه داد: این در حالی است که درصد خانوار تحت پوشش در مناطق سنی نشین استان کم بوده بطوریکه که در اشنویه تنها 10 درصد خانوارهای مشمول و در پیرانشهر 15 درصد خانوارها تحت پوشش صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفته اند.

معزز پراکندگی روستاهای استان، عملکرد ضعیف تعاونی دهیاریها، نبود فرهنگ مناسب از بیمه اجتماعی در روستا را از جمله موانع و مشکلات بر سر راه این صندوق دانست و اعلام کرد: در این راستا نیازمند فرهنگ سازی، تسهیل ارائه خدمات درمانی به روستاییان و عشایر، هم افزایی دستگاههای فعال در روستاها برای هدفمند کردن ارائه خدمات و تسهیلات هستیم.

وی ایجاد نمایندگی در شهرستانها، اتصال کارگزاران به شبکه صدور دفترچه های درمانی و آموزش بهورزان روستایی با هماهنگی علوم پزشکی را از نیازهای ضروری در این راستا اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر 164 کارگزاری در سطح دهستانها شامل دهیاران، تعاونی دهیاران، شرکتهای تعاونی تولید و تعاونی عشایر در سطح استان فعال هستند.