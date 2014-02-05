آرزو داشتم در قالب یک فیلم به عاشورا بپردازم/ مسجدجامعی یاور اصلی «رستاخیز» بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فیلم سینمایی «رستاخیز» به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا درویش ظهر امروز با حضور کارگردان، قلی زاده تهیه کننده و دیگر عوامل پس از نمایش فیلم در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدا این نشست احمدرضا درویش گفت: نمی توانم اشتیاق خودم را از حضور در جمع شما مطرح نکنم. 10 سال است چنین میزانسنی ندیدم. امروز من جدی ترین نمایش فیلم را در برج میلاد شاهد بودم همه ما همکار هستیم.

وی افزود: عرصه رسانه حلقه بسیار مهمی از زنجیره تولید هنری است و شما در سینما سهم بسیار زیادی دارید چرا که در انتقال مفاهیم آثار هنری تلاش می کنید و این تلاش شما بسیار تحسین برانگیز است. خوشبختانه کیفیت صدا و تصویر در این سالن خوب بود. احساس و عشقی که در میان شما امروز در نمایش فیلم دیدم وصف ناپذیر است.

درویش با اشاره به بازیگران میهمان فیلم «رستاخیر» گفت: جا دارد از بازیگرانی که به عنوان هنرپیشه مهمان در این فیلم حضور داشتند و بدون هیچ چشمداشتی دین خود را به این پروژه ادا کردند. من از شقایق فراهانی، مهتاب کرامتی، پرویز پورحسینی، زهره حمیدی و لیلا بلوکات برای حضور قدردانی می کنم. ما ترجیح دادیم در این نشست عوامل فنی در بالا حضور پیدا کنند چرا که بازیگران این فیلم خیلی هستند و امیدوارم در یک شرایط مستقل بازیگران پروژه مورد پرسش قرار گیرند.

این کارگردان درباره شکل گیری پروژه توضیح داد: حدود 14 سال پیش من به اتفاق برادر بزرگم و یار همیشگی ام احمد مسجد جامعی به دمشق رفتیم و زمانی که از زیارت مزار حضرت زینب(س) بر می گشتیم باران تندی می بارید به همین دلیل زیر یک سقفی ایستادیم و با یکدیگر گفتگو کردیم در همان میان درباره سینما حرف زدیم و همچنین مسایل مربوط به تاریخ صدر اسلام که چگونه می توان آنها را در قالب یک اثر سینمایی بیان کرد.

وی افزود: من به وی در همان ساعات تاکید کردم که آرزو دارم روزی درباره عاشورا در فیلمی حرف بزنم و پس از آن به این موضوع رسیدیم و من این اعتقاد خود را بیان کردم که ما می توانیم شخصیت حضرت عباس(ع) را به نمایش بگذاریم چرا که ایشان اگرچه جزو یاران امام حسین(ع) بودند اما جزو معصومین(ع) نیستند و ما چرا نباید این چهره را به نمایش بگذاریم چون من مخالفم به جای چنین چهره هایی نور بدهیم و یا دوربین به جای وی باشد و اتفاقاً نیز آقای مسجد جامعی نیز پذیرفتند.

وی ادامه داد: ما همان روز با هم عهد بستیم که این پروژه سرعت بگیرد. حالا آن عهد به ظهور نشسته است. آقای مسجدجامعی شخصاً با یک اراده کاملاً فردی و با اعتبار و توان خودشان در طول تمام این سال ها همراه پروژه بودند. همچنین ما دوستان و همکاران زیادی داشتیم که با عشق و باور به نهضت امام حسین(ع) ما را همراهی کردند و از مشاورین ما بودند.

درویش درباره استفاده از منابع مختلف برای ساخت این فیلم گفت: ما به تعدادی از منابع در پایان تیتراژ اشاره کردیم. واقعیت این است که به اندازه ای منابع و مواخذ زیاد است که ده ها سال زمان می برد تا آن را بیان کنیم. در طول تاریخ هر شخصی که به شخصیت امام حسین(ع) عشق و علاقه داشته تلاش کرده در این زمینه گامی بردارد همچون مورخین، نقاشان و شعرا. این منابع محدود به ایران نیست چرا که خیلی از مورخین اهل سنت نیز منابعی را در این ارتباط نوشتند.

وی تأکید کرد: مورخین غیرمسلمان هم کلی کتاب در این باره نوشته اند که من به چند کتاب در این زمینه اشاره کرده ام. عنصر تحقیق تا پایان این پروژه ادامه داشت و فقط تحقیقات به قیام امام حسین(ع) مربوط نبود بلکه برای شناخت جهان اسلام زیست اجتماعی و نظامی و فرهنگی هم تحقیق کردیم. خود فیلمنامه بعد از شش یا هفت بار باز نویسی در اختیار ک ارشناسان، مورخین و مراجع تقلید قرار گرفت تا نظرات آنها را نیز جستجو کنیم. همچنین ما در این پروژه مشاور نظامی هم داشتیم.

ادامه دارد...