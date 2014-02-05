طرح نظر سنجی مردمی از دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی فرد، پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان اظهارکرد: این طرح همزمان با اواخر بهمن ماه در استان اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه برای ارائه خدمات سهل الوصل تر به مردم باید خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، بیان داشت:باید با رونق دادن به دفاتر پیش خوان دولت زمینه واگذاری امور به این دفاتر را فراهم کنیم.

وی با بیان ایکه واگذاری خدمات به بخش خصوصی سبب کاهش هزینه‌ها و ایجاد رقابت بین دفاتر پیشخوان می‌شود، ادامه داد: برای حضور بیشتر مردم در صحنحه باید با استفاده از فراهم کردن زمینه‌ها بعضی ازخدمات بخش دولتی برون‌سپاری شود.

وحدتی فرد تصریح کرد: باور قلبی در بین مدیران دستگاه هیا اجرایی برای واگذاری امورات ذکر شده به بخش خصوصی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی به تهیه و تدوین کتاب تحول اداری در استان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: این کتاب در سطح دستگاه های اجرایی استان توزیع شده است.

وحدتی فرد با بیان اینکه استانداری خراسان جنوبی دومین رتبه را در بین استانداری های کشور کسب کرده است، افزود: ارزیابی کشوری براساس شاخص های تخصصی، اما در ارزیابی استانی و شهرستانی براساس شاخص های عمومی ، مانند میزان رضایت مندی، درصد واگذاری خدمات به بخش های غیر دولتی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رقیب خود می دانند، هشدار داد: برخی از این دفاتر در سطح روستا ها در حال ورشکستگی هستند.

سید علیرضا حسینی برحل مشکلات و حمایت دفاتر پیشخوان دولت و واگذاری هرچه سریع تر امور و خدمات از بخش های دولتی به به این دفاتر تاکید کرد