رعایت مسائل محیط زیست باید به ارتقای کیفی زندگی مردم منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره محيط زيست شهرستان البرز که با حضور حسن پور فرماندار این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: ارتقاء زندگی انسانها از مهمترین اهدف و رسالت در محيط زيست است تا مردم از زندگی خود احساس رضایت کنند.

علیپور تصریح کرد: با توجه به اینکه یک سوم از صنایع استان در این شهرک صنعتی واقع است، تعامل با دستگاه ها و صنايع پايش و كنترل مستمر اين صنايع از اهمیت زیادی برخوردار است.

مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين تصریح کرد: توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد کمترین آسیب به محيط زيست صورت گیرد.

وی با معرفی رئيس جديد اداره محيط زيست این شهرستان گفت: وی به لحاظ دانش فني و اشراف به امور مي‌تواند در اين جايگاه طبق اهداف سازماني عملکرد خوبی را از خود نشان دهد.

عبدالعظيم هاشمي كروئي رئيس سابق اداره محيط زيست شهرستان البرز با ارائه گزارشی از عملكرد خود در طي چهار سال فعالیت خود از رئيس جديد اداره محيط زيست شهرستان البرز خواست تا نسبت به ادامه برنامه های استقرار ايستگاه سنجش آلودگي هوا و پيگيري و حل كامل مشكل تصفيه‌خانه شهر صنعتي را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

سياوش غياثوند رئيس جديد اداره محيط زيست شهرستان البرز نیز در ادامه بر حفظ و حراست از محيط زيست تاکید کردو افزود: برای ارتقاء شاخص هاي عملكردي محيط زيست در حوزه‌هاي مختلف ضرورت دارد در کنار توجه به اصل توسعه پايدار در فعاليت‌هاي توسعه‌اي، از ظرفيت تشكل هاي مردم نهاد بیشتر استفاده کنیم و تعامل با مسئولان شهرستان را نیز براي حل مشكلات مورد توجه جدی قرار دهیم.

وی افزود: بهره برداري از منابع محيط زيست بايد به گونه اي باشد كه حق نسل‌هاي آينده براي استفاده از اين مواهب الهي نیز حفظ شود.

در این مراسم هاشمي، به سمت سرپرست اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اداره كل محیط زیست استان قزوین منصوب شد.