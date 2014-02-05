اولین هتل آپارتمان سالمندان بهزیستی زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان ظهر چهارشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی، آموزشی سالمندان با بیان اینکه شهر هیدج به عنوان شهر دوستدار سالمندان در استان انتخاب شده است افزود:در هتل آپارتمان ویژه سالمندان سوئیت به همراه همه امکانات لازم در اختیار سالمندان قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به جزئیات طرح احداث مجتمع فرهنگی آموزشی اظهار داشت: این مرکز با زیربنای هزار و 200 متر مربع احداث خواهد شد و شامل فضاهای آموزشی و تفریحی، سالن کنفرانس ، کتابخانه ، نماز خانه احداث می گردد که خدمات توانبخشی و توان پزشکی را در یک طبقه ارائه خواهد داد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان این که برای اجرایی شدن این طرح 7 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه لازم است گفت: احداث این مجتمع کاستی‌های موجود در زمینه نگهداری از سالمندان را مرتفع خواهد کرد.

مکاریان، با اشاره به اینکه هم‌اکنون 150 سالمند در مراکز زیر پوشش بهزیستی زندگی می‌کنند یادآورشد: برنامه‌های مراقبتی نیز برای 84 سالمند در محیط منزل انجام می‌گیرد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: این پروژه یکی از کمبودهای استانی بوده که با احداث این مجوعه سالمندان و معلولین می توانند از خدمات آن بهره مند گردند و در حال حاضر استانداری زنجان برای فاز یک 50 میلیون تومان در نظر گرفته که بهزیستی استان زنجان در حال تهیه نقشه طرح می باشد.

مکاریان افزود: امروز فاز اول اجرایی آن با 371 میلیون تومان شروع می شود که بهزیستی کشور نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در نظر گرفته که به مرور تخصیص خواهد گرفت.