سنگ های معدنی نباید بدون فرآوری از زنجان خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری استان، افزود: استان زنجان در بخش سنگ‌های تزیینی قابلیت بالایی دارد و باید با فرآوری این نوع سنگ ها در داخل استان نسبت به ایجاد ارزش افزوده برنامه ریزی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: وجود معادن سنگ در استان‌های هم‌جوار می‌توان سنگ‌های این معادن را برای فرآوری جذب کرد تا موتور محرکه بخش صنعت استان باشد.



انصارری با بیان اینکه معدن تا یک مقطع زمانی قابل توجه‌ای می‌تواند موتور محرک صنعتی استان شود افزود: باید به پیشرفت عملیات اکتشاف تفضیلی و نیمه‌تفضیلی کمک کرد و در راستای این زنجیره تکمیلی به توسعه واحدهای پایین‌دستی صنایع معدنی توجه کرد تا ارزش افزوده بیشتری خلق کرد و افزایش ارزش افزوده را در اولویت قرار داد.



استاندار زنجان گفت: ایران در مصرف فرآورده‌های ساختمانی به ویژه سنگ نتوانسته است مانند کشورهای پیشرفته عمل کند و نهایت رویکرد در این صنعت تزیینی بوده و این در حالی است که هم‌اکنون از سنگ برای استحکام ساختمان استفاده می‌شود و لازم است در استان نیز بر روی موارد تکمیلی استفاده از سنگ، کار شود تا بتوان نقش پایلوت را نیز در کشور داشت.



انصاری در ادامه وضعیت موجود در شهرک های صنعتی استان زنجان افزود: نگران وضعیت شهرک‌های صنعتی در استان باشیم.



استاندار زنجان افزود: در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز باید تجدید نظر شود.



وی ادامه داد: در شهرک صنعتی روی که 280 هکتار وسعت دارد، 240 هکتار واگذار شده است که این میزان 80 درصد وسعت این شهرک صنعتی است در حالی که که فقط 30 درصد این صنایع شکل گرفته‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که توانایی تشخیص سرمایه‌گذار خوب نبوده است و یا در حمایت و پشتیبانی آنان مشکل وجود داشته است و ا هر دو این موارد باید در دستور کار قرار گیرد و اطمینان انجام پروژه‌ها وجود داشته باشد.



استاندار زنجان افزود: باید در پیشبرد برنامه‌های توسعه با جدیت و عملیاتی‌تر به موضوع پرداخت و مشکلات شهرک‌های صنعتی بررسی شود.