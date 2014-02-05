دفتر کانون بسیج رسانه شهرستان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح این دفتر با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: ایران اسلامی در همه عرصه‌های سیاسی از جهان مستقل است و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و منتظر کشوری دیگر نمی ماند.

سرهنگ حمید خرمدل به رسالت و وظیفه سنگین خبرنگاران اشاره کرد و بیان داشت: خبرنگاران به ویژه بسیجیان فعال در عرصه رسانه وظیفه‌های سنگینی در راستای تبیین انقلاب و گفتمان انقلاب و ترویج وحدت دارد و باید همواره در این مسیر گام بردارند.

وی اضافه کرد: ارتباطات و رسانه‌ها در دنیای کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارهستند و کشورهای مختلف نیز تلاش دارند تا با استفاده از رسانه‌ها به اهداف خود دست یابند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه بوشهر از استان‌های پیشتاز در عرصه رسانه است، ادامه داد: نباید با نگاه جزئی‌نگر در عرصه رسانه فعالیت کنیم و باید یک افق جهانی داشته باشیم.

وی بر لزوم تلاش برای رساندن صدای انقلاب به همه جهان تاکید کرد و افزود: انسجام در انتشار اخبار و موج آفرینی و جریان‌سازی اخبار باید مورد توجه همه رسانه ها باشد و همه باید تلاش کنیم تا پیام‌های انقلاب را به خوبی منعکس و اطلاع رسانی کنیم.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر اظهار داشت: بسیج رسانه یکی از نهادهای تاثیرگذار در بهبود تعامل و همکاری و همراهی رسانه‌ها است که این نهاد با حضور جمع کثیری از خبرنگاران استان بوشهر در حال فعالیت است.

عبدالله نجفی اضافه کرد: از مهمترین اهداف بسیج رسانه می‌توان به تربیت و پرورش کادر تراز انقلاب اسلامی در جامعه رسانه اشاره کرد و کمک به تشکیل و تقویت و توسعه جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی در مقابله با موج مخرب جنگ نرم از ماموریت‌های بسیج رسانه است.