کانون فرهنگی هنری مصلای امام علی کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی ستاد نماز جمعه کرمان با مدیران کانون های مساجد و کانون پررش فکری کودک و نوجوان گفت: ميانگين حضور در نماز جمعه شهر كرمان هشت هزار تا هشت هزار و ۵۰۰ نفر است که باید با ترویج فرهنگ نماز جمعه و تبیین اهمیت آن افراد بیشتری به صفوف نماز جمعه بپیوندند.

وی همچنین به حضور حدود 200 کودک و نوجوان در این فریضه عبادی سیاسی اشاره کرد و گفت: بنای تربیتی و شخصیتی افراد از کودکی شکل می گیرد و باید برنامه ریزی دقیقی برای جذب هر چه بیشتر این قشر انجام شده و از جوانان نیز برای امور مربوط به نماز جمعه استفاده شود.

رئیس ستاد نماز جمعه استان کرمان همچنین از راه اندازی کانون فرهنگی هنری مصلای امام علی( ع) کرمان خبر داد و افزود: این کانون به حلقه وصل سایر کانون ها تبدیل می شود.

وی به راه اندازی مهد جمعه ها به ابتکار ستاد نماز جمعه کرمان اشاره کرد و اذعان داشت: هماهنگی، همدلی و انسجام موجود در ستاد نماز جمعه‌‌کرمان بستر لازم برای ابتکارات را فراهم کرده است.

