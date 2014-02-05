محور تکاب – ایرانخواه مسدود شد/ چالدران 21 درجه زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی اعلام کرد: هم اکنون محور تکاب – ایرانخواه به علت بارش سنگین برف و کولاک شدید همچنان بسته بوده و با وجود اجرای عملیات برفوبی و نمک پاشی تردد در دیگر محورهای منتهی به شهر تکاب فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

این مرکز وضعیت گردنه های زمزیران سردشت ، قره بلاغ مهاباد و جاده برهان در محور بوکان – مهاباد را هم برفی گزارش کرده است.

کارشناسان اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی هم هوای استان را امروز قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی کرده اند.

در شبانه روز گذشته چالدران با اینکه دمای هوای 21 درجه زیر صفر سردترین شهرستان بود و ارومیه با بیشینه دمای هوای 6 درجه زیر صفر در مقایسه با دیگر مناطق استان هوای ملایمتری داشت.

همچنین به علت بارش برف و سرمای شدید هوا مدارس راهنمایی و ابتدایی شهری و روستایی شهرستانهای مهاباد، سردشت، تکاب و شاهین دژ و همچنین مدارس ابتدایی شهری و روستایی شهرستان بوکان امروز در نوبت صبح تعطیل هستند.