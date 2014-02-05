  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

با تداوم بارشها/

محور تکاب – ایرانخواه مسدود شد/ چالدران 21 درجه زیر صفر

محور تکاب – ایرانخواه مسدود شد/ چالدران 21 درجه زیر صفر

ارومیه - خبرگزاری مهر: با تداوم بارشها در مناطق جنوبی آذربایجان غربی طی شب و روز گذشته محور تکاب - ایرانخواه به دلیل برفی بودن و کولاک شدید مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی اعلام کرد: هم اکنون محور تکاب – ایرانخواه به علت بارش سنگین برف و کولاک شدید همچنان بسته بوده و با وجود اجرای عملیات برفوبی و نمک پاشی تردد در دیگر محورهای منتهی به شهر تکاب فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

این مرکز وضعیت گردنه های زمزیران سردشت ، قره بلاغ مهاباد و جاده برهان در محور بوکان – مهاباد را هم برفی گزارش کرده است.

کارشناسان اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی هم هوای استان را امروز قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی کرده اند.

در شبانه روز گذشته چالدران با اینکه دمای هوای 21 درجه زیر صفر سردترین شهرستان بود و ارومیه با بیشینه دمای هوای 6 درجه زیر صفر در مقایسه با دیگر مناطق استان هوای ملایمتری داشت.

همچنین  به علت بارش برف و سرمای شدید هوا مدارس راهنمایی و ابتدایی شهری و روستایی شهرستانهای مهاباد، سردشت، تکاب و شاهین دژ و همچنین مدارس ابتدایی شهری و روستایی شهرستان بوکان امروز در نوبت صبح تعطیل هستند.

 

 

کد مطلب 2229853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها