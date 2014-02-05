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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

در ستاد بحران غرب مازندران اعلام شد:

58 روستای غرب مازندران در خاموشی برق بسر می برند/ آب 22 روستا قطع است

58 روستای غرب مازندران در خاموشی برق بسر می برند/ آب 22 روستا قطع است

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر نظارت و توزیع برق وزارت نیرو گفت: 63 روستای غرب مازندران دچار قطعی برق بودند که اکنون 58 روستای منطقه در خاموشی بسر می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتضاد مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران برق غرب مازندران گفت: 71 اکیپ برق برای امدادرسانی به غرب استان اعزام شد و 35 اکیپ آماده داریم و در مجموع 141 اکیپ فعالیت دارند.

مقیمی افزود: 75 دستگاه ماشین آلات، 10 بالابر به منطقه اعزام شد و بار پست های برق 245.1 مگابایت است.

آب 22 روستا قطع است

مجید عبداللهی مدیرعامل آبفار استان مازندران نیز گفت: 145 روستا دچار قطع آب شده بودند که تا امروز شمار آن به 22 روستا کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در شهرستانهای محمودآبد، نور، نوشهر، چالوس مشکل نداریم و در تنکابن و عباس آباد در برخی منطاق مشکل داریم.

وی با بیان اینکه قطعی آب به دلیل یخ زدگی است، از مردم تقاضا کرد تا کنتور آب و لوله ها را محافظ کنند تا خراب شود.

زیرساختهای مازندران ضعیف است

عبداللهی یادآورشد: از استانهای معین نیز دستگاههای بسته بندی آب، ماشین دیزل و آب معدنی بسته بسته شده به استان ارسال شده است.

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز با بیان اینکه غرب استان مظلوم واقع شده است، گفت: فضای بدی را در تنکابن داریم و سه عنصر راه، آب و برق که وابسته به هم هستند، دچار مشکل است.

وی اظهار داشت: غرب استان یک میلیون نفر جمعیت دارد و باید هرچه زودتر نیروگاه 500 مگاواتی نوشهر به تکمیل برسد و اگر این نیروگاه تاکنون تکمیل می شد، شاهد چنین بحرانی نبودیم.

احمدی یادآورشد: مازندران در زیرساختها دارای مشکل است و باید بیشتر به منطقه توجه شود و مستقل شدن آبفا، آبفار و آب منطقه ای غرب استان مارندان ضروری است.

کد مطلب 2229854

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