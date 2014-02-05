58 روستای غرب مازندران در خاموشی برق بسر می برند/ آب 22 روستا قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، اعتضاد مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران برق غرب مازندران گفت: 71 اکیپ برق برای امدادرسانی به غرب استان اعزام شد و 35 اکیپ آماده داریم و در مجموع 141 اکیپ فعالیت دارند.

مقیمی افزود: 75 دستگاه ماشین آلات، 10 بالابر به منطقه اعزام شد و بار پست های برق 245.1 مگابایت است.

آب 22 روستا قطع است

مجید عبداللهی مدیرعامل آبفار استان مازندران نیز گفت: 145 روستا دچار قطع آب شده بودند که تا امروز شمار آن به 22 روستا کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در شهرستانهای محمودآبد، نور، نوشهر، چالوس مشکل نداریم و در تنکابن و عباس آباد در برخی منطاق مشکل داریم.

وی با بیان اینکه قطعی آب به دلیل یخ زدگی است، از مردم تقاضا کرد تا کنتور آب و لوله ها را محافظ کنند تا خراب شود.

زیرساختهای مازندران ضعیف است

عبداللهی یادآورشد: از استانهای معین نیز دستگاههای بسته بندی آب، ماشین دیزل و آب معدنی بسته بسته شده به استان ارسال شده است.

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز با بیان اینکه غرب استان مظلوم واقع شده است، گفت: فضای بدی را در تنکابن داریم و سه عنصر راه، آب و برق که وابسته به هم هستند، دچار مشکل است.

وی اظهار داشت: غرب استان یک میلیون نفر جمعیت دارد و باید هرچه زودتر نیروگاه 500 مگاواتی نوشهر به تکمیل برسد و اگر این نیروگاه تاکنون تکمیل می شد، شاهد چنین بحرانی نبودیم.

احمدی یادآورشد: مازندران در زیرساختها دارای مشکل است و باید بیشتر به منطقه توجه شود و مستقل شدن آبفا، آبفار و آب منطقه ای غرب استان مارندان ضروری است.