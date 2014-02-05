بهره برداری از 48 پروژه جهاد کشاورزی با بیش از 18 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر چهارشنبه در سازمان جهاد کشاوزی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: 48 پروژه از سوی جهاد کشاورزی استان قم در دهه فجر افتتاح می‌شود که در میان آن پروژه‌های مربوط به آب و خاک 19 مورد، تولیدات دامی 21 مورد، تولیدات گیاهی یک مورد، شیلات چهار مورد، صنایع کشاورزی سه مورد، منابع طبیعی، امور عشایر، تعاون روستایی، حفظ نبات، آموزش و ترویج و تحقیقات، دامپزشکی، امور اراضی هستند.

وی بیان داشت: این پروژه‌ها مورد استفاده 216 خانوار قرار می‌گیرد و برای 236 نفر اشتغال زایی مستقیم و 62 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم عنوان داشت: افتتاح مجتمع گلخانه، احداث مرغداری، دو کارخانه آبمیوه و بسته بندی عسل، آبیاری تحت فشار و استخرهای دومنظوره از جمله این پروژه‌ها است.

وی افزود: اعتبار دولتی پروژه‌های مربوط به آب و خاک 990 میلیون با تسهیلات بانکی یازده میلیارد و 400 میلیون و اعتبار سایر منابع 6 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که جمع اعتبار پروژه‌ها 18 میلیارد و 598 میلیون تومان بوده و در آنها 992 میلیون تومان سرمایه گذاری کشاورزی بوده است.

سیار، ابراز کرد: تولید 27 هزار تن تخم مرغ، چهار هزار تن گوشت مرغ، هفت هزار تن گوشت قرمز، 30 هزار تن تولید شیر در سال 58 امروز به میزان 62 هزار تن تخم مرغ، 40 هزار تن گوشت مرغ، بیش از 152 هزار تن تولید شیر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: مجموع محصولات زراعی باقی در سال 58 کمتر از 160 هزار تن بود و امروز این میزان به 180 هزار تن در محصولات باقی و 285 هزار تن در بخش زراعی افزایش یافته است.

تمام فعالیت های مربوط به کشاورزی در جهاد کشاورزی ادغام می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم تصریح کرد: به زودی تمام فعالیت‌ها، حمایت و هدایت صنایع کشاورزی در مجموعه جهاد کشاوزی قرار می گیرد تا به طور منسجم فعالیت های کشاوزی انجام شود و در حال حاضر فعالیت های مربوط به کشاورزی بخشی در جهاد کشاوزی و بخش دیگر در سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

وی در این زمینه ادامه داد: انجام این عمل موجب می شود که تولیدکنندگان خود در عرضه محصول، صادرات و تنظیم بازار سهیم باشند و منفعت تولید به تولیدکننده برسد و سیاستگذاری هایی در وزارت خانه شکل بگیرد.

سیار افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی در رفع محرومیت زدایی روستاها بسیار سهیم بوده و گزاش های ارائه شده در این زمینه بسیار قابل تقدیر است.

وی با بیان این که سازمان جهاد کشاوزی متولی و تشریح خدمات بخش کشاورزی است، عنوان کرد: خدمات جهادگران در دهه 60 بسیار قابل تقدیر است و همه روستاها بالای 20 خانوار در آن زمان آب و برق رسانی شده و سرویس بهداشتی تا دهه 70 انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم یادآور شد: عشق به امام خمینی(ره) موجب شده بود حتی در زمان جنگ تحمیلی کارهای بسیار بزرگی از سوی جهاد سازندگی صورت گیرد و مسئولیت زیرساخت ها به اتمام رسید.

وی بیان داشت: فعالیت‌های اقتصادی در روستاها شکل گرفت و به روستائیان شخصیت داده شد و بزرگ ترین کار در روستا که آسفالت بود 50 درصد آن توسط خود روستائیان انجام شد.

سیار تصریح کرد: شورای روستاها با رأی مردم تشکیل شد و در زمان جهاد سازندگی در دهه 60 سه دوه شورای روستاها تشکیل شده بود.

وی افزود: به دلیل واگذاری مسئولیت اجتماعی به وزارتخانه کارهای مربوط به کشاورزان در وزارت خانه و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی انجام شد و شورای روستاها هشت سال متوقف شد و پس از آن دوباره شورای روستاها تشکیل شد و در حال حاضر شورای دوره چهارم را شاهد هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد: شورای حقیقی و واقعی روستاها در زمان گذشته بود زیرا در آن زمان هیچ کاری بدون مشارکت خود روستائیان انجام نمی شد.

