به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، کاپیتان تیم سپاهان در روزهای گذشته و بعد از بازی با پرسپولیس تهران، تمرینات سبکی را انجام داد و در حال حاضر مشکلی برای دیدار با ذوب‌آهن اصفهان ندارد.

وی بعد از دیدار با پرسپولیس، به دلیل فشاری که بر او وارد شد، تمرینات سبکی را پشت سر گذاشته اما در حال حاضر مشکلی برای بازی کردن مقابل ذوب‌آهن ندارد.

سرپرست تیم سپاهان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه محرم بعد از نزدیک به 25 هفته، در دیدار با پرسپولیس به میدان رفت، طبیعی است که بازی سنگین با پرسپولیس به او فشار وارد کند.

محمد فرامرزی تصریح کرد: با این حال نویدکیا مشکلی برای دیدار با ذوب‌آهن ندارد و در این بازی می‌تواند برای تیم اصفهانی به میدان برود.

همچنین جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی تیم سپاهان نیز مشکلی برای بازی کردن مقابل ذوب‌آهن در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ندارد.

شجاع خلیل‌زاده، مدافع سپاهان نیز که به دلیل ضربه محمدرضا خلعتبری، مهاجم سپاهان با مصدومیتی از ناحیه عضله پا مواجه شده، بهبود پیدا کرده است.

بنابر اعلام مسئولان سپاهان، خلیل‌زاده نیز می‌تواند در این بازی برای تیم اصفهانی به میدان برود.

سپاهان در این بازی تنها مهدی شریفی، مهاجم جوان خود را به دلیل اخراج در بازی قبل و محرومیت در اختیار ندارد.

دیدار سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، از ساعت 14:30 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.