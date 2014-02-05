نوبخت استعفاي جهانگيري را تكذيب كرد/واكنش به اظهارات شرمن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران نوبخت با اشاره به اظهارات کذب معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: در این که ما در برابر تحریمها که بر اقتصاد کشور تحریم شد مقاومت کردیم مثل سالهای دفاع مقدس، تردیدی نیست. در آن مقطع دشمنان را مایوس کردیم. هر چند که خسارات جانی و تخریب مناطق جنگ زده را هم داشتیم.
وی هشدار داد : اگر دشمنان انقلاب و ملت تصور کنند با یورش اقتصادی میتوانند ملت را از پای درآورند نشان خواهند داد انسانهای کند ذهنی هستند یا انسانهایی هستند که حافظه تاریخی ضعیفی دارند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته بسیار طبیعی است ما رویینتن نیستیم همان طور که در جنگ خسارات ناشی از بمبارانها زیاد بود در تحریم اقتصادی که کل جهان برعلیه ایران در پیش گرفت به اقتصاد ایران خساراتی وارد شد. اما اگر دشمنان تصور کنند ملت بزرگ ایران را در آرمانها و اهدافش مایوس کردهاند یا در این راه شتاب ملت ایران را کم کردهاند بسیار انسانهای نادانی هستند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به خسارات برف سنگین به استانهای شمالی و اقدامات دولت گفت: همه کشورهای دنیا با چنین پدیدههایی روبرو هستند اما در خسارت اخیر استانهای شمالی همه دستگاههای اجرایی در لحظه اول فعال شدند. علاوه بر آنها امکانات استانهای مازندران و گیلان به کار گرفته شد. همچنین از امکانات استانهای همجوار و مقیم نیز استفاده شد. منابع تنخواه نیز در اختیار استانداران این دو استان قرار گرفت. تا امروز مرتبا به استانداران این دو استان و هم دو وزیر مسئول در ارتباط هستیم. البته طوفان برفی سنگین و جبهههای هوای سرد در این استانها شدت داشت ولی امدادرسانی مناسبی با نهایت تلاش دستگاههای مسئول انجام شد.
وی از برآورد خسارات وارد شده به استانهای شمالی پس از امدادرسانیها خبر داد.
وی افزود:انشاءالله این کار هم به سرعت انجام خواهد شد تا منابع لازم برای جبران این خسارات اختصاص یابد.
نوبخت متذکر شد : به نظر نمیرسد دستگاههای مسئول قصوری در امدادرسانی مرتکب شده باشند اگر قصوری مشاهده شده بود با دستگاههای قاصر برخورد میکردند.
وی در عین حال از تمام دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، بسیج، ارتش، سپاه و همچنین مردم محلی به دلیل کمک به حادثه دیدگان تشکر کرد و افزود: این حادثه نشان میدهد اگر اتفاقی در کشور بیفتد همه ظرفیتها برای امدادرسانی به مردم و مسئولان به کمک میآیند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی با تاکید بر رفع نقایص سبد کالا، گفت: وزیر تعاون مسئول آسیبشناسی نقایص سبد کالا شده است. وی و وزارتخانه تحت امرش مامور شدند تا برای رفع ایراد سبد کالا تدبیر و اطلاع رسانی کنند.
وی یادآور شد: اختصاص سبد کالا اقدامی بسیار ضروری و ارزشمند است که باید استمرار یابد و نقایص آن برطرف شود تا خیر و نفع آن به مردم برسد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص حذف تبصره 21 لايحهبودجه در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر تبصره 21 پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانهها اجرا میشد بیش از 13 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص مییافت که این مبلغ میتوانست افراد فاقد دفترچه بیمه را صاحب دفترچه بیمه خدمات درمانی کند.
وی افزود: همچنین این مبلغ موجب موثرتر شدن دفترچههای بیمهای که دست مردم است، میشد. افرادی که هم اکنون دفترچه بیمه در اختیار دارند بار سنگین درمان را هم بر دوش میکشند. اکنون 70 تا 90 درصد هزینههای درمان از جیب مردم پرداخت میشود با ساز و کاری که دولت در تبصره 21 پیشبینی کرده بود این هزینه برعکس میشد یعنی 70 تا 90 درصد از هزینههای درمان توسط دولت پرداخت میشد. به هر دلیل مجلس این تبصره را رد کرد ولی دولت فرصت دارد تا تیر ماه لایحه مناسبی را تقدیم مجلس کند.
وی ابراز امیدواری کرد:ارادهای که دولت برای بهبود وضعیت سلامت در دست اجرا دارد همچنان مستمر باشد و با حذف این تبصرهها در مجلس از اعتقاد دولتمردان کاسته نشود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در عین حال متذکر شد : البته تردید ندارم که نمایندگان مجلس نیز دوستدار مردم هستند و آنان به دولت کمک خواهند کرد تا این قبیل تبصرهها به تصویب برسد تا بتوانیم وضعیت سلامت را بهتر از وضعیت جاری دنبال کنیم.
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