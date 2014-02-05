طرح گاز رسانی به شش روستای بخش بوستان در شهرستان باشت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند پروژه در حال افتتاح شهرستان باشت افزود: در هفته آینده به مناسبت دهه فجر، 15 پروژه عمرانی در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: طرح ساماندهی گلزار شهدای روستاهای "شاه بهرام" و "بهره عنا" در این شهرستان و طرح روشنایی معابر شهر و روستاهای حومه از پروژه‌هایی است که در این هفته به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان باشت استقرار اداره اوقاف در شهرستان باشت و راه انداز این اداره را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه برای افتتاح این پروژه ها استاندار استان به این شهرستان سفر می کند، اظهار داشت: غبارروبی گلزار مطهر شهدا با حضور همه مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدا نیز از دیگر برنامه ها در این هفته خواهد بود.

وی تصریح کرد: به میمنت دهه مبارک فجر در این شهرستان پروزه های اساسی و مهمی افتتاح و به بهره برداری می رسند.

حسینی با بیان اینکه زدودن فقر و محرومیت از چهره استان از برکات انقلاب اسلامی است، افزود: در دوران شاهنشاهی همواره عشایر و مردم غیور این استان در فقر و محرومیت به سر می بردند که به برکت انقلاب پیشرفتهای زیدی در استان و شهرستان باشت حاصل شده است.