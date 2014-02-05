امدادرسانی امدادگران گیلان به دو هزار و 526 نفر گرفتار در برف

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان در این مدت ( جمعه تا امروز) به یک هزار و هشت دستگاه خودرو نیز امدادرسانی کردند.

وی اظهارداشت: انتقال 112 مصدوم به مراکز درمانی، امدادرسانی به دو هزار و 414 نفر به صورت سرپایی و خدمات حمایتی و اسکان اضطراری یک هزار و 270 نفر از جمله اقدمات دیگر امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان در پی بارش برف اخیر است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان اظهار داشت: در این مدت 820 بسته غذایی در منازل در محاصره برف و 281 بسته جیره غذایی برای در راه ماندگان توزیع شده است.

وی بیان داشت: توزیع 217 تخته پتو، 70 تخته موکت، چهار هزار و سه کیلو برنج، سه هزار و 59 کیلو قند و شکر، یک هزار و 39 کیلو حبوبات، چهار هزار و 972 قوطی انواع کنسرو، 520 کیلو خرما و شش هزار و 500 قرص نان از دیگر خدمات هلال احمر به افراد گرفتار در برف استان است.

خصوصی اذعان داشت: در این مدت یک هزار و 27 خانوار از امدادرسانی هلال احمر بهره مند شدند و در مجموع 173 عملیات به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 317 نجاتگر، 150 پرسنل و 59 دستگاه خودروی " آمبولانس و خودرو کمک دار " هلال احمر استان برای امدادرسانی در بحران برف فعال هستند.