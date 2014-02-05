نواحی شهرداری نظارت بر خدمات را دقیق تر می کند/ مردم در برف روبی به شهرداری کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه اعضا شورای شهر همدان و مسئولان شهرداری همدان با حضور در حوزه شهرداری منطقه یک همدان، افتتاح سه ناحیه در این منطقه از شهرداری را کلید زدند، تا با این اقدام خدمات شهرداری در دسترس تر از گذشته در اختیار مردم قرار گیرد.

شهردار همدان در این مراسم گفت: اگر هم اکنون کشور درسایه امنیت به سر می برد به دلیل از خود گذشتگی شهیدان انقلاب اسلامی است و اگر آنان نبودند خدمت توفیق را پیدا نمی کردیم.

نواحی کانون های خدمات رسانی در شهرداری هستند

امیر رضا یوسفیان با اشاره به اینکه نواحی کانون های خدمات رسانی در شهرداری هستند، اذعان داشت: ایجاد نواحی در شهرداری هزینه اضافی ای برای این نهاد در برنداشته است و نیروهای این مجموعه ها نیز از جوانان جذب شده در سال های اخیر هستند.

وی ادامه داد: شورای شهر همدان تاکید بر جوان گرایی دارد و باید در شهرداری کادرسازی داشته باشیم چراکه این نهاد دارای 360 زیر مجموعه است و از حیات تا ممات شهرداری درگیر امور اجتماع است.

یوسفیان با اشاره به اینکه هزینه های شهرداری از عوارض شهری تامین می شود و در سالجاری تنها توانستیم از بخش قوانین نوسازی 12 درصد از بودجه را تحقق کنیم، عنوان کرد: از 110 هزار اماکن تجاری در شهر همدان تنها 12 درصد عوارض سالیانه را داده اند.

وی با بیان اینکه ماهیانه به دو هزار و 642 نفر در شهرداری حقوق داده می شود که معادل پنج میلیارد تومان می شود، اذعان داشت: خدمت رسانی امری دو طرفه بین مردم و شهرداری است و از بخش تملک سرمایه ای که معادل پنج میلیارد و 900 میلیون تومان است نیزتاکنون تنها هشت درصد آن تخصیص یافته است.

شهردار همدان با اشاره به اینکه شورای شهر همدان نیز مایل است بخش نگهداری شهرداری به ستون های پایین تر این نهاد منتقل شود، ادامه داد: با ایجاد نواحی خواسته های مردم از سطوح پایین تر تدوین و به شورا منتقل می شود و تصمیمات نه تنها تخصصی تر بلکه دقیق تر نیز خواهد شد.

یوسفیان اذعان داشت: در بخش خدماتی به دنبال برون سپاری هستیم که در همین راستا بخش صدور شناسنانه ساختمان و صدور پروانه کسب به زودی برون سپاری خواهدشد.

وی با اشاره به اینکه در بخش خدمات شهری نظارت ها دقیق تر می شود و راندمان بالا خواهد رفت و در این صورت دیگر صورت وضعیت ها با کنترل امضا خواهد شد، گفت: هر قدر بتوانیم از حقوق مردم صیانت می کنیم چراکه به دنبال شناسایی منابع جدید در آمدی هستیم.

هر فردی خسارتی به شهر وارد کند باید هزینه آن را پرداخت نماید

شهردار همدان افزود: پر شدن یک چاله نیز در شهر می تواند رضایت مندی ایجاد کند و هر فردی خسارتی به شهر وارد کند باید هزینه آن را پرداخت نماید.

وی با اشاره به اینکه مسئولان نواحی باید شبانه روز به دنبال حفظ اموال باشند، بیان داشت: سال آینده سال تلاش جهادی در بخش زیر ساختی شهرداری است و مطلوبیت پروژه ها در بخش توسعه باید پیگیری شود.

عضو شورای شهر همدان نیز در این مراسم گفت: مردم در برف روبی شهر به شهرداری کمک کنند.

سید احمد حسنی حلم با اشاره به اینکه به عنوان یکی از اعضا شورای شهر از مردم درخواست دارم شهرداری را در برف روبی کمک کنند، گفت: یکی از برنامه های بزرگ شهرداری ایجاد نواحی بود که مورد تایید شورای شهر نیز قرار گرفت.

وی عنوان کرد: وظایف بزرگ باید به کوچکتر تبدیل شود تا بتوان نظارت ها را دقیق تر کرد و باید به نیروهای جوان نیز درشهرداری اعتماد کرد تا در آینده از میان همین نیروهای جوان و متخصص شهردار همدان پرورش یابد.

عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه مخالف عوض شدن نام منطقه جوادیه هستم، بیان داشت: نام خیایان پاسداران با گذشته زمان که کرمانشاه گفته می شود در اذهان عمومی تغییر نکرده و در صورتی که نام این منطقه را نیز عوض کنیم باز هم از ذهن ها نامش پاک نخواهد شد و هم اکنون در این منطقه افراد با فرهنگی زندگی می کنند.

مدیر ناحیه دو شهرداری منطقه یک همدان نیز در این مراسم گفت: این ناحیه دارای 525 هکتار است و 35 هزار نفر نیز جمعیت دارد و دارای شش محله نیز هست.

محمد زجاجی با اشاره به اینکه در این ناحیه خدمات شهری ارائه می شود افزود: با تعامل بیشتر با مناطق کار شهرداری مرکزی کمتر خواهد شد و کوچک سازی در راستای خدمت رسانی بیشتر انجام می گیرد.

یکی از معتمدین منطقه جوادی نیز در این مراسم با تشکر از راه اندازی ناحیه شهرداری در این منطقه اذعان داشت: با ایجاد نواحی درخواست های مردم سریعتر به عرصه عمل میرسد.

امیر صادق زاده با اشاره به اینکه از سال گذشته درخواست تغییر نام این محله را داده ایم، افزود: وسایل نقلیه عمومی در این منطقه خدمات مناسبی را ارئه نمی دهند.

گفتنی است نواحی یک و سه شهرداری منطقه یک نیز در بلوار شهیدان بهار بیگی و میدان بعثت واقع شده است.