آبشار شلماش یخ بست/ جاذبه ای طبیعی که مردم را جذب خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آبشار شلماش از مهمترین آبشارهای آذربایجان غربی بوده و مورد توجه و استفاده گردشگران است؛ آبشار شلماش با دره ای سرسبز و زیبا در کنار جنگل های پراکنده، در نزدیکی شهر سردشت واقع شده و یکی از شاخه های رودخانه معروف زاب کوچک محسوب می شود.

این آبشار که در واقع از سه آبشار تشکیل شده هم اکنون به صورت منطقه ای تفریحی درآمده که همه ساله به خصوص در فصل گرما هزاران نفر از مناطق مختلف و به خصوص از شهرهای کردنشین برای دیدن آن عازم سردشت می شوند.

سه آبشار به ترتیب و پشت سر هم قرار گرفته اند که اولین آنها در نزدیکی محل توقف و پارکینگ قرار دارد. برای دیدن دو آبشار بعدی باید مسافتی نسبتا زیاد را پایین رفته و وارد دره ای عمیق شد که در حال حاضر با احداث پله و حصارهایی بالا و پایین رفتن از دره راحت تر و کم خطر تر شده است.

در فصل بهار این آبشار پر آبترین روزهای خود را می گذراند، گرچه آب و هوای منطقه تا اواسط اردیبهشت هم سرد است ولی خرداد ماه احتمالا می تواند فصل مناسبی برای سفر به این منطقه باشد. مسیر سردشت به آبشار شلماش مسیر زیبا و پر درختی است.

جاده مذکور آسفالت و مناسب بوده و در مدت کوتاهی کمتر از 20 دقیقه می توان به آبشار رسید. مغازه کوچکی نیز در کنار آبشار وجود دارد که می توان برخی از مواد غذایی و اقلام مورد نیاز را از آن تهیه کرد.

منطقه حفاظت شده جنگلي ميرآباد سردشت با وسعت 11 هزار و 435 هكتار در 45 كيلومتري سردشت –پيرانشهر و در كنار شهر ميرآباد واقع شده كه بسياري از روستاها و ساكنان بومي نيز را در خود جاي داده است.

طبيعت زيبا ،منطقه كوهستاني منحصر به فرد، وجود آبشارهاي بزرگ و كوچك فراوان و بسياري از مناظر زيباي خلقت ،جاذبه هاي اكوتوريستي فراواني را در اين منطقه ايجاد کرده است.

از جمله اين مناظر، آبشارهاي زيبا و خوش منظري مانند نيزه، نيو‍ژ، خرپاپ و.. بوده و نيز آبشارهاي شلماش، رزگه كه در داخل منطقه نبوده و در حوزه سردشت واقع شده اند.

بسياري از آبشارهاي بزرگ و كوچك ديگر كه به واسطه شرايط توپوگرافي و كوهستاني بودن منطقه از گوشه و كنار منطقه با نمودي زيبا خودرا نمايان مي كنند از ديگر پتانسيل هاي گردشگري منطقه به شمار مي روند.

آبشار نیزه كه در حد فاصل بين ميرآباد و روستاي نيزه واقع شده است از زيستگاههاي مهم يكي از دو زيستان زيباي منطقه به نام سمندر كردستاني بوده، در پي سرماي بي سابقه اين چند روز اخير كه طبق گزارش هواشناسي در سردترين روز منفي 11 درجه گزارش شده، از حركت باز ايستاده و منجمد شده که در پيچ وخم جادهاي كوهستاني نمايي سرد اما زيبا از اين آثار طبيعي بر پهنه كوهستان پديد آورده است

حفظ و صيانت از محيط زيست، جلب مشاركتهاي مردمي ،اتخاذ زيرساختهاي مناسب در منطقه ،منطبق با توسعه پايدار از راهكارهاي مهم در جذب اكوتوريسم بوده كه مي تواند منبع درآمد براي دولت و مردم باشد و از طرفي ديگر قدمي بهتر در جهت بهسازي محيط زيست برداشته مي شود .