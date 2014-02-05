زبان دانش بهترین ابزار سخن گفتن با مردم درباره قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سادات منصوری، چهارشنبه 16 بهمن ماه در دومین همایش اعجاز قرآن که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: مسئله اعجاز قرآن پیشفرض ورود به قرآن به عنوان عمل و اعتقاد است. اگر کسی بخواهد به قرآن عمل کند، ابتدا آن را باید کتاب خدا بداند و به اعجاز آن اعتراف کند و کسی میتواند به قرآن ایمان داشته باشد که قبل از آن مسئله اعجاز را برای خود حل کرده باشد.
دبیر دومین همایش اعجاز قرآن تصریح کرد: اعجاز قرآن از مسائل بنیادین در ورود به عرصه قرآن است، از همان ابتدا که قرآن بر بشریت عرضه شد و مردم با آن آشنا شدند، بسیاری در اندیشه پیمودن راه اعجاز قرآن بودند و مباحث فراوانی در طول 14 قرن برای بررسی اعجاز قرآن صورت گرفته است.
وی افزود: جنبههای مختلف اعجاز قرآن، وجهه اعجاز و حتی پاسخگویی به تشکیکات که در حوزه اعجاز مطرح شده، همیشه از گذشته وجود داشته است و همچنان این بحثها تازه است. یکی از معجزات قرآن این است که میتوانیم در یک همایش از همه تخصصها استفاده کنیم، در حالی که در یک همایش فیزیک فقط فیزیکدانان میتوانند نظریه بدهند.
سادات منصوری توجه عمیق علمی به اعجاز قرآن را مربوط به قرن اخیر دانست و گفت: در قرون گذشته، مباحث اعجاز علمی قرآن مطرح بود، اما امروز با گسترش دانش بشری یکی از عرصههای مهم اعجاز علمی قرآن است و دانشمندان مختلف در مورد وجود داشتن یا نداشتن اعجاز علمی قرآن با یکدیگر مباحثه میکنند.
وی با اشاره به اینکه زبان دانش و علم در دوره حاضر زبان بینالمللی است، گفت: اگر بخواهیم با مردم جهان درباره قرآن صحبت کنیم، زبان دانش بهترین ابزار است و اگر درباره فصاحت و بلاغت قرآن بخواهیم سخن بگوییم، مخاطبین تعداد اندکی از مردم جهان هستند، اما همه ملتها زبان علم را میفهمند و مخاطب قرآن میشوند.
دبیر دومین همایش اعجاز قرآن یادآور شد : اینکه بتوانیم اثبات کنیم و نشان دهیم که قانون مسلم علمیای در 14قرن قبل در قرآن مطرح شده است، کار بسیاری بزرگی انجام دادهایم و مردم دنیا آن را تصدیق خواهند کرد و میفهمند که یک قانون علمی را قرآن 14 قرن قبل بیان کرده است.
حجت الاسلام سادات منصوری در پایان زمینهسازی برای فعالیت عمیقتر در موضوع اعجاز، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در موضوع اعجاز قرآن و اثبات اعجاز قرآن به منظور تقویت ایمان جوانان را از جمله اهداف انجمن اعجاز خواند و درباره تعداد مقالات ارسالی به این همایش گفت: 230 مقاله ارسال شد که 14 مقاله به صورت شفاهی و 52 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است که در این همایش ارائه می شود.
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