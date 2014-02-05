به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبزاده، مهاجم تیم ذوبآهن اصفهان که در هفتههای گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم میکرده، همچنان مصدوم است و شرایط این بازیکن مشخص نیست.
وی دو هفته پیش از ناحیه همسترینگ پای خود دچار مصدومیت شده و همچنان با این مصدومیت دست و پنجه نرم میکند.
رجبزاده به دلیل مصدومیت خود در دیدار تیمش مقابل استقلال تهران و همچنین دیدار هفته گذشته ذوبآهن مقابل گسترشفولاد تبریز به میدان نرفت.
قرار است پزشکان ذوبآهن عصر فردا و بعد از تمرین، درباره شرایط این مهاجم خود و اینکه آیا او میتواند در شهرآورد اصفهان به میدان برود، نظر دهند.
ذوبآهن در شهرآورد اصفهان به جز رجبزاده، بازیکن مصدوم دیگری ندارد و همه بازیکنان این تیم میتوانند در دیدار با سپاهان برای تیم اصفهانی به میدان بروند.
دیدار سپاهان و ذوبآهن اصفهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، از ساعت 14:30 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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