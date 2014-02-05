ملت ایران از فشار و تحریم ترس ندارند/ شهدای هسته ای سند استقلال این کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار با اصناف و فعالان اقتصادی شهرستان ورامین با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: رژیم شاهنشاهی به رغم وابستگی به غرب و هزینه های کلان نتوانست در میان مردم مقبولیت و مشروعیت پیدا کند و مردم با ایمان به خدا و حضور خویش در صحنه و اطاعت از امام راحل رژیم طاغوت را سرنگون کردند.
امام جمعه ورامین مکتب الهی، رهبری عالم دینی، حضور مرجع تقلید در راس مبارزات و وحدت و همدلی مردم را از جمله دلایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم ایران ندای حضرت امام خمینی (ره) را لبیک گفتند و شعار خود را شعار جمهوری اسلامی قرار دادند و رژیم طاغوت را سرنگون کردند.
محمودی به نقش موثر اعتقادات و وحدت مردم در پیروزی انقلاب اشاره و عنوان کرد: رهبری توانست با یکپارچه ساختن اعتقادات و وحدت مردم حول محور خدا، قران و اسلام نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زند.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) فقیهی استثنایی در چهارده قرن اخیر بود که در تمامی حوزه ها به خصوص مسائل اخلاقی، تربیتی و فکری همه جانبه نگر بود و اسلام را دین جامع، قانون و احکام الهی حاکم بر جامعه اسلامی را کلید حل مشکلات و راه نجات بشیریت از بن بستها و ظلمات می دانست.
نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: مهمترین هدف انقلاب اسلامی حاکمیت دین و ارزشهای اخلاقی در جامعه بوده است، هدفی که موجب میشد خود مردم حق تعیین سرنوشت خود داشته باشند که در قبال این هدف از نفوذ و تأثیرپذیری ستمگران رهایی مییابند.
محمودی با بیان اینکه استکبار جهانی قبل از انقلاب در کشور رژیمی به وجود آورده بود که توسط آن بر مملکت مسلط شود، افزود: شهدا، جانبازان و همچنین شهدای هستهای سند تلاش کشور برای حفظ استقلال حقیقی نظام محسوب میشوند که دشمنان همواره در پی از بین بردن آن بوده و هستند.
این مسئول بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران بزرگترین معجزه الهی قرن است و تجلیگاه عظمت ملتی فداکار که در خط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به برافراشته شدن پرچم توحید در جهان تبدیل شد.
وی تأکید کرد: امروز در شرایط بسیار مناسبی در جهان بینالملل قرار داریم و علیرغم تلاش دشمنان در طول پس از انقلاب برای سرکوب کردن این انقلاب امروز به کوری چشم دشمنان، انقلاب در دورترین نقاط جهان نفوذ کرده و بالندهتر از قبل در حال گسترش است.
محمودی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را مهم قلمداد کرد و افزود: این حضور پرشور و با صلابت دشمنان ایران اسلامی را دچار یأس و ناامیدی خواهد کرد و به آنها خواهد فهماند که این مردم از تهدید، فشار و تحریم هراسی به دل راه نمی دهند و همواره پشتیبان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.
امام جمعه ورامین با اشاره به جایگاه اصناف و بازاریان در دوران گذشته بیان داشت: در گذشته صاحبان صنوف و بازاریان قبل از این که در محل کسب خود حاضر شوند ابتدا در مسجد بازار، قرآن تلاوت کرده و احکام کسب را فرا می گرفتند و با یک نگاه دینی به شغل خود نگاه می کردند.
در این دیدار سید اکبر رمضان پور نیز در سخنانی اظهار داشت: اصناف و بازاریان در طول پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کنار مردم و روحانیون به مبارزه پرداختند و در حرکتهای انقلابی برای به ثمر نشستن این انقلاب نقش سازندهای داشتند.
رییس مجمع امور صنفی ورامین با اشاره بر اینکه هر کجا کشور دچار هجمهای میشد بازاریان در صفوف اول خط مبارزه قرار میگرفتند، افزود: علاوه بر اینکه اصناف و بازاریان در پیروزی شکوهمند انقلاب نقش داشتند و در صف اول مبارزات بودند در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز همین قشر در خط مقدم و هم در پشتیبانی از جبهه حرف اول را میزدند.
آیت الله محمودی:
ملت ایران از فشار و تحریم ترس ندارند/ شهدای هسته ای سند استقلال این کشور هستند
ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه ورامین با اشاره به نقش موثر اعتقادات و وحدت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رهبری توانست با یکپارچه ساختن اعتقادات و وحدت مردم حول محور خدا، قرآن و اسلام نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زند.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار با اصناف و فعالان اقتصادی شهرستان ورامین با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: رژیم شاهنشاهی به رغم وابستگی به غرب و هزینه های کلان نتوانست در میان مردم مقبولیت و مشروعیت پیدا کند و مردم با ایمان به خدا و حضور خویش در صحنه و اطاعت از امام راحل رژیم طاغوت را سرنگون کردند.
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