ارتقای ایمنی جاده ساحلی شیف – گناوه ضروری است/ لزوم گازرسانی به روستاهای گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، داراب عرب در نشست مسئولان شهرستان گناوه اظهار داشت: امروز شغل، ازدواج و مسکن نباید برای جوانان شهرستان گناوه آرزو باشد، نباید آن جوان هنرمند صاحب ذوق یا آن جوان ورزشکار با نشاط یا آن جوان کارآفرین خلاق را نبود امکانات و بدتر نبود حمایت هاو تشویق ها مایوس و دلسرد سازد و البته که دیگر نمی سازد؛ چرا که دولت، دولت تدبیر و امید است.

رئیس شورای شهرستان گناوه با اشاره به بحث اقتصاد روستایی ادامه داد: روستا باید همچنان مهد تولید باشد و بماند و باید اقتصاد دلالی، واسطه پرور و تجارت محور اصلاح شود.

ضرورت تسریع در انتقال آب سد چم شیر به روستاهای بخش مرکزی

وی با اشاره به ضرورت تسریع در انتقال آب سد چم شیر به روستاهای بخش مرکزی اضافه کرد: کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان گناوه را می توان با انتقال آب سد چم شیر و کشاورزی روستاهای بخش ریگ را با انتقال آب سد رئیسعلی دلواری، جان و رونقی دوباره و پایا بخشید.

رئیس شورای شهرستان گناوه گفت: روزگاری کشاورزی رودخانه حله ریگ، از چنان شکوفایی و رونقی برخوردار بود که بسیاری را برای سرمایه گذاری به آنجا می کشاند.

وی تصریح کرد: امروز به سبب شور شدن آب رودخانه حله و به تبع آن اراضی کشاورزی، دیگر خبری از آن رونق گذشته نیست و نیاز است که مسئولان مربوط به زهکشی اراضی این منطقه همت گمارند.

عرب بیان داشت: چند سالی است که شهر گناوه به سبب پیوند طبیعت بکر و سواحل چشم نواز با تجارت از آوازه ای همه گیر برخوردار است و هر سال شاهد خیل عظیم گردشگرانی هستیم که از جای جای ایران زمین به بندر گناوه سفر می کنند.

وی خاطر نشان ساخت: بدون تردید باید آن پیوند مبارک را با توسعه امکانات گردشگری، رفاهی و تاسیسات و تسهیلات گمرکی و بندری ساخت و البته نباید سواحل زیبا و رویایی روستاهای جزیره شمالی، جزیره جنوبی، مال خلیفه، مال قائد، قلعه حیدر و چاهک را فراموش کرد.

لزوم گازرسانی به روستاهای شهرستان گناوه

رئیس شورای شهرستان گناوه گفت: نیاز است تا شهرداری بندر گناوه را هم دریابید و هیچکس نمی تواند منکر نقش برجسته مهندس بیروتی شهردار پیشین در تغییر و بهسازی سیمای شهری گناوه و حتی ارتقای فرهنگ شهروندی باشد.

وی تاکید کرد: اما آن تغییر، هزینه داشت که نیاز است شهردار فعلی گناوه را هم در تداوم آن روند نشاط انگیز و امید دهنده یاریگر باشید.

عرب با اشاره به طرح های نیمه تمام فاضلاب گناوه و ریگ افزود: وضعیت گناوه ایجاب می کند که طرح فاضلاب شهر، هر چه سریع تر به صورت کامل اجرا شود و متاسفانه در شهر ریگ نیز هنوز طرح فاضلاب اجرا نشده است.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در زمینه گازرسانی به شهرهای گناوه و ریگ و روستاهای مال قائد و چهار روستایی ادامه داد: ضرورت دارد تا دیگر روستاهای شهرستان نیز هرچه سریع تر از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

رئیس شورای شهرستان گناوه گفت: داشته ها و قابلیت های شهرستان گناوه بسیار است و تنها به تجارت، صیادی، کشاورزی، آبزی پروری، گردشگری ختم نمی شود.

توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی شهرستان گناوه ضروری است

عرب تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی شهرستان گناوه که بتوانند برای توسعه شهرستان و استان به کار روند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی بیان داشت: بخش صنعت در شهرستان گناوه در یک شهرک صنعتی کم جان خلاصه می شود و نیاز است هم به شهرک صنعتی بندر ریگ جان تازه ای داد و هم به آرزوی مردم شهرستان یعنی ایجاد صنایع پتروشیمی جامه عمل پوشاند.

عرب تاکید کرد: شوراهای روستاهای همجوار با جاده ساحلی ( شیف – گناوه) ضمن تقدیر از خدمات دولت در بهره برداری از این جاده خواستار ارتقای ایمنی این جاده هستند.

وی افزود: شوراهای روستاهای همجوار با جاده معروف به جاده شرکت نفت (گناوه – گچساران) نیز مصرانه خواستار واگذاری آن به اداره راه و شهرسازی و بهسازی و ایمن سازی آن جاده هستند.

تشکیل تعاونی دهیاری ها در بخش مرکزی و ریگ شهرستان گناوه

عرب ادامه داد: رئیس شورای شهرستان بودن خود را مدیون عضویت در شورای اسلامی روستای چاه بردی و مردم روستا هستم و نیاز است تا دهیاران زحمتکش که به تشکیل تعاونی دهیاری ها در بخش مرکزی و ریگ شهرستان گناوه همت گماشته اند را با واگذاری پروژه های عمرانی در سطح روستاها حمایت کنید.

وی گفت: ما اعضای شوراهای شهر و روستا به عنوان منتخبان مردم همگی از مسئولان می خواهیم که به اصل 103 قانون اساسی که مقرر می دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، توجه نمایند و البته اطمینان دارم که شوراهایی که مولود دولت اصلاحات است در دولت تدبیر و امید به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهند کرد.

رئیس شورای شهرستان گناوه با تقدیر از دوستان و همفکران اصلاح طلب خود برای همراهی با وی گفت: سرمایه و نیروی انسانی شایسته است که سبب توسعه و پیشرفت می شود و انتظار این است که براساس اصل شایسته سالاری نسبت به انتصاب مدیران کارآمد و البته معتقد به گفتمان دولت تدبیر و امید اقدام شود و نیاز است که در انجام این امر مهم تسریع شود.