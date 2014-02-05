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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

چیت چیان:

بیشترین مشکل آبرسانی شهری مازندران در شیرود است/ 43 روستا مشکل برق دارند

بیشترین مشکل آبرسانی شهری مازندران در شیرود است/ 43 روستا مشکل برق دارند

چالوس - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: بیشترین مشکل آب آشامیدنی شهرهای مناطق بحرانی استان مازندران مربوط به شهر شیرود است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران غرب استان افزود: 20 درصد مناطق شهر شیرود دارای آب آشامیدنی هستند و بقیه مناطق قطع است.

وزیر نیرو تصریح کرد: باید برنامه ریزی برای رفع مشکلات استان صورت گیرد تا زودتر مشکل برق رفع شود و در خصوص آب منطقه ای مشکلات موجود مربوط به برخی از روستاهاست که سعی در پیگیری آن است.

وی اظهار داشت: از150 روستا 43 روستا مشکل برق دارند و در زمینه آب نیز روستاهایی دارای مشکل هستند.

وزیر نیرو از اعزام 71 تیم امدادی از مناطق مختلف کشور به استان مازندران خبر داد و گفت: این تیمها مشغول فعالیت و خدمات رسانی هستند.
 

کد مطلب 2229886

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