بیشترین مشکل آبرسانی شهری مازندران در شیرود است/ 43 روستا مشکل برق دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران غرب استان افزود: 20 درصد مناطق شهر شیرود دارای آب آشامیدنی هستند و بقیه مناطق قطع است.

وزیر نیرو تصریح کرد: باید برنامه ریزی برای رفع مشکلات استان صورت گیرد تا زودتر مشکل برق رفع شود و در خصوص آب منطقه ای مشکلات موجود مربوط به برخی از روستاهاست که سعی در پیگیری آن است.

وی اظهار داشت: از150 روستا 43 روستا مشکل برق دارند و در زمینه آب نیز روستاهایی دارای مشکل هستند.

وزیر نیرو از اعزام 71 تیم امدادی از مناطق مختلف کشور به استان مازندران خبر داد و گفت: این تیمها مشغول فعالیت و خدمات رسانی هستند.

