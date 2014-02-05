ضرورت مدیریت مصرف خون در کشور/ اگر اهدای خون مستمر نباشد دچار مشکل می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در نشست خبری ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین گفت: متاسفانه هم اکنون در مصرف خون روال منطقی در مراکز درمانی وجود ندارد و ما برای فرهنگ سازی مناسب در این زمینه تمام اهتمام خود را به کار بسته ایم و این موضوع را در تمامی محافل علمی که مجال یابیم مطرح می کنیم.

وی افزود: متاسفانه در نظام هموویژیلانس گزارش شده است که کمترین میزان تمایل به آموزش در این زمینه در میان پزشکانی دیده می شود که خون و فرآورده های آن را تجویز می کنند.

پورفتح اله با اشاره به این موضوع که هیچ خونی بدون دستور پزشک از بانک خون خارج نمی شود، گفت: برنامه ای به شورای راهبردی سازمان انتقال خون پیشنهاد داده ایم که انتقال خون و اطلاع رسانی به بیمار برای پیامدهای این امر برعهده پزشک دستوردهنده انتقال خون قرار می گیرد .

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران معتقد است: آموزش؛ تغییر نگرش و تغییر نگرش، تغییر رفتار ایجاد می کند و امید واریم فرهنگسازی لازم در این زمینه سبب شود تا دستور دهنده انتقال خون به بیمار، مسوولیت خود بداند که تا انتهای فرآیند بر تزریق خون به بیمار نظارت کند.

وی خون را محصولی دانست که در مورد آن حساسیت جامعه پزشکی کاهش یافته و آن را کالایی در دسترس می دانند بدون توجه به اینکه با تزریق خون بافت بیگانه را به بدن فرد وارد می کنند.

پورفتح اله در خصوص بیمه خون و فرآورده های آن گفت: 700 میلیون تومان به بیمه ها به عنوان حق بیمه پرداخت می کنیم که با توجه به آزمایشهای دقیق انتقال خون و کاهش عفونت ناشی از انتقال خون کافی می باشد.

وی افزود: یک بررسی منطقه ای در گیلان نشان می دهد که در 4 سال گذشته هیچ موردی از هپاتیت دیده نشده است.

اگر اهدای خون استمرار نیابد با مشکل مواجه می شویم

مدیرعلامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: اگر اهدای خون به خاطر سرما کاهش یابد و موج سرما تداوم داشته باشد از نظر ذخایر خونی با مشکل مواجه می شویم."

پورفتح اله افزود: از طرف هواشناسی اعلام شده است که سامانه جدیدی از سرما در راه است ودر این شرایط مردم برای اهدای خون با مشکل مواجه می شوند.

وی همچنین گفت: در چنین شرایطی حتی ارسال خون به مراکز درمانی برای سازمان انتقال خون نیز مشکل است زیرا شاهراه های ارتباطی در شهرها مسدود و غیر قابل عبور می شود.

پورفتح الله تاکید کرد: در چنین وضعیتی تامین فراورده های خونی چون پلاکت که تنها 4 روز قابل نگهداری است بسیار سخت است. لذا از مردم عزیز و ایثار گر در شهرهایی که دچار موج سرما شده اند و استانهای معین و هم جوار این استانها درخواست می کنیم اهدای خون را فراموش نکنند.